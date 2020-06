Fernández Patri acusó a la prensa “centralista y unitaria” de no respetar las decisiones del pueblo formoseño

El legislador nacional afirmó que quienes atacan al Gobernador y a los formoseños menosprecian “nuestra inteligencia o madurez” y les recordó que “somos un pueblo libre, esclarecido, y que elige democráticamente su Modelo de Provincia”El diputado nacional Ramiro Fernández Patri expresó que “cada vez que Formosa es incluida en un proyecto federal que discute los privilegios de los que se creen dueños del país, inmediatamente empieza una campaña de desprestigio hacia nuestro Gobernador y hacia todos los formoseños”.El legislador nacional citó como un claro ejemplo a “un ominoso editorial del diario La Nación en el día de ayer, justamente 16 de junio, aniversario del bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955. Esta vez las bombas son diferentes, porque van cargadas de tinta, pero el odio que las mueve es el mismo de hace 65 años atrás”.“Llama la atención que un diario como La Nación, que apoyó golpes de estado y a dictaduras sangrientas, ahora hable de que existen gobernadores contrarios al espíritu democrático. Justamente la esencia de la democracia es el respeto a la soberanía popular, que en Formosa se expresa libremente cada dos años. No respetar las decisiones del pueblo formoseño, menospreciando su inteligencia o su madurez, es más bien el espíritu antidemocrático que tiene cierta prensa porteña, y que lo refleja en esta oportunidad el citado medio gráfico”.El diputado justicialista advirtió que “la visita del Presidente el 28 de mayo pasado sigue dando tela que cortar en esos medios que hacen de los prejuicios y falsedades, su única fuente de información en lo que respecta a Formosa. Dicen no entender los elogios que Alberto Fernández dispensó al gobernador Gildo Insfrán, y la explicación es justamente porque esa prensa centralista y unitaria no entiende la historia y la realidad de Formosa”.Consideró que “en lugar de repetir datos económicos y sociales falsos, bien podrían analizar el proceso de desarrollo de Formosa desde 1995 hasta la fecha, con la evolución de los indicadores sociales y sanitarios en este período, con los 18 años de superávit fiscal, el desendeudamiento de la provincia, el crecimiento económico sostenido en las últimas dos décadas, destacado aún por consultoras privadas y a pesar de la discriminación que sufrió Formosa durante los cuatro años de la gestión macrista, dato central que es omitido por ese diario”.Con relación a este último punto, consideró que “resulta llamativo que La Nación luzca preocupada por la situación de Formosa y sugiera que deberían haber más industrias aquí, y no de cuenta del daño que generó la administración de Mauricio Macri con la paralización de obras transcendentales para lograr ese fin, que nos negaron la positividad de tener gas natural, un acueducto que permitiría un gran desarrollo productivo de todo el territorio y la culminación de obras energéticas y viales que completarían los anillos productivos planificados en el Modelo Formoseño”.Ramiro Fernández Patri subrayó que “los medios que justificaron durante cuatro años las medidas de gobierno de Cambiemos, que destruyeron la economía nacional y generaron muchísimo sufrimiento en todos los argentinos, mal pueden dar consejos a pueblos que tuvieron la madurez y claridad de no votar a esos proyectos de exclusión, hambre y endeudamiento”.“La única razón que explica las contradicciones de estos medios porteños para con Formosa, es que reflejar nuestra verdadera realidad les significaría aceptar que somos un pueblo libre, esclarecido, y que elige democráticamente su Modelo de Provincia y a su gobernador, que no es del mismo espacio político que los dirigentes que ellos tanto se preocupan por blindar, pero que es evidentemente el hombre que mejor expresa los sueños y mejor defiende los intereses de todos los formoseños”, sentenció por último el diputado nacional por Formosa.