Este viernes retoman su actividad las ferias Paippa

Tomando los recaudos necesarios, por la pandemia de Coronavirus, retomarán su actividad este viernes 19 las ferias Paippa, en el horario de 7 a 14 horas únicamente. Las ventas se concentrarán en dos puntos de venta: ex centro comercial del barrio La Paz, y el playón Paippa, ubicado en Padre Grotti 1040, de la ciudad de Formosa.El sistema, ofrece un trato directo entre el pequeño productor y el consumidor, consiguiendo precios entre el 15 y 30% más accesibles que un comercio local.“Desde el instituto destinamos más personal a la feria, para organizar al consumidor, en el distanciamiento, en que no se toque la mercadería, queremos aprovechar que es un espacio abierto para que pueda utilizarse acabadamente. Si viene mucha gente, tendremos que organizar un circuito para el consumidor, que está previsto”, explicó el Coordinador de Comercialización del Instituto Paippa, ingeniero Daniel Coenes.El funcionario solicitó a los vecinos acercarse a comprar, con barbijo colocado y sin niños. En el lugar, respetar una distancia entre personas de un metro y medio, y mantener las manos limpias. El PAIPPA puso especial énfasis en el pedido a los compradores: no tocar los productos. “Para eso ya le pedimos a los productores que en la medida de sus posibilidades, lleven la mercadería en bolsas de medio y un kilogramo” comentó.Sin dudas la nueva realidad a la que todos estamos acostumbrándonos, también llegó a las ferias Paippa, que tendrán su prueba de fuego este viernes 19 de Junio, cuando retomen su actividad, en plena pandemia.Según explicó Coenes, llegarán entre un 50 y 70% de los productores habituales, teniendo en cuenta que los demás están incluidos en los grupos de riesgo, o son mayores de 60 años de edad. “A algunos les recomendamos no venir, preferimos que vengan sus hijos o nietos” comentó.Se anticipó que en este debut de las ferias, se conseguirán verdeos, mandioca, batata, los productos elaborados como harina de maíz, quesos criollos, dulces artesanales, mermeladas y escabeches. Esta vez, no habrá productos cárnicos.“Tenemos la misma política de siempre, que sea conveniente de comprar, trabajamos para eso, es entre el 15 y 30% más barato que un comercio” detalló Coenes.En esta oportunidad, llegarán feriantes oriundos de Villafañe, Villa 213, Herradura, Mojón de Fierro, Laguna Blanca, Laguna Naineck y Riacho He-Hé.