El sector danza de Formosa busca mitigar la situación actual y que la actividad se vuelva sostenible

El Movimiento Federal de Danza es una organización que representa a 8 regiones culturales del país y su objetivo es explicitar las distintas formas de acción colectiva y de planificación de nuestro sector, visibilizando las problemáticas que nos atraviesan, buscando soluciones que dialoguen con el colectivo y con el Estado en las distintas jurisdicciones.En este marco, se ha conformado el MOVIMIENTO FORMOSEÑO DE DANZA, compuesto por profesionales y trabajadores de la danza de toda nuestra provincia, y se ha realizado una Encuesta para los Estudios, Academias y Escuelas de danza independientes que se llevó a cabo a nivel provincial y nacional.La grave situación de la crisis producida por COVID-19 evidenció y profundizó el problema histórico que acarrea el Sector de la Danza, específicamente sus altos índices de precariedad y precarización.En este contexto de pandemia las y los trabajadores de la danza, docentes bailarines, talleristas del movimiento quedaron sin ningún ingreso económico. La mayoría trabajan como docentes en estudios, academias y espacios culturales en que su mayoría son de autogestión, no cuentan con ninguna asistencia del Estado para enfrentar la crisis sanitaria. Todos estos espacios, de todas las disciplinas, ofrecen actividades que favorecen no solo a la salud física, por el entrenamiento corporal que requiere la práctica de la danza, sino también a la salud mental, ya que se trabaja plenamente con las emociones de los intérpretes. Las academias y estudios, se transforman en espacios de contención, de expresión y de refugio ante situaciones adversas, como la que estamos viviendo.La encuesta realizada a nivel capitalino y alrededores, arrojó resultados alarmantes. Con el aislamiento preventivo, social y obligatorio se calcula que 100 Estudios, Escuelas, Academias y Centros de Formación se encuentran momentáneamente cerrados con una muy baja posibilidad de generar ingresos. El 44% de los Estudios encuestados se encuentran sin actividad debido a la Pandemia y el 56% continúa dictando algunas clases de manera virtual, de éstos últimos el 85% considera entre regulares y muy malos los resultados. Los números evidencian una gran pérdida económica que se agrava ante la situación de tener que continuar pagando el alquiler de los espacios, impuestos y servicios esenciales (luz, agua, teléfono, etc.).Hasta el momento se registran 5 academias de danza que tuvieron que cerrar sus puertas de forma definitiva, casi el 50% registra pérdidas del 100% por mes y el porcentaje restante se sostiene con clases virtuales con pérdidas de entre el 50 y el 75% por mes. Esto se debe a que no se cobran las cuotas de los servicios no prestados y solo paga una ínfima cantidad de alumnos que aceptan las clases virtuales.A esto se suma la cantidad de trabajadores que no dan clases y dejaron de percibir sus ingresos provenientes de obras y/o producciones que realizan frecuentemente, así como también gestores, investigadores, coreógrafos, y directores que tienen paralizado todo su trabajo. Además, cabe aclarar que, debido a su condición de informalidad, un gran porcentaje no ha logrado aplicar en ninguna de las ayudas que ha otorgado el Estado Nacional para paliar las circunstancias actuales (IFE, Fondo Desarrollar). Y el mínimo porcentaje que tiene acceso a dichos fondos confirma que éstos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas para la manutención de espacios, pago de servicios, de alquileres, etc.Se compartió este diagnóstico del sector ante las autoridades provinciales y municipales, con el fin de colaborar con propuestas para la sustentabilidad de estudios y academias donde se dictan clases de Danza y ser un medio facilitador del diálogo entre los trabajadores y trabajadoras de la danza y el Estado en las distintas jurisdicciones, esperando que la contundencia de los indicadores coopere con la elaboración e inmediata aplicación de las políticas públicas que mitiguen la situación actual y garanticen el sostén de la actividad.Por último, propusimos y presentamos al “Consejo Integral de la Emergencia Covid-19” el abordaje de un Protocolo Modelo para empezar paulatinamente a recuperar los espacios laborales y disminuir los porcentajes de pérdidas de las y los trabajadores del sector Danza, comprendiendo que este sector incluye a todas las artes y disciplinas del movimiento.Con mucho esfuerzo los trabajadores de la cultura en general y en particular de la danza venimos impulsando producciones artísticas propias, participando en eventos y festivales públicos sin solicitar nada a cambio, y poniendo en pie un movimiento cultural que se abre camino a través de la auto gestión.