El HAC ya analiza las muestras tomadas en el Centro Juan Pablo II

El responsable del Servicio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, el bioquímico Mauricio Figueredo explicó que la institución cumple altos estándares de calidad y equipamientos para completar los análisis de COVID-19.“(..)Se suele realizar el hisopado en la UPAC o en los centros (como ocurrió hoy en el Juan Pablo II) por el personal médico, de enfermería o técnicos, y a nosotros nos llegan las muestras y a partir de ahí entra en juego nuestra labor” destacó el profesional.“En un principio las muestras se llevaban al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, nosotros formamos parte de una red nacional de laboratorios (que se dividen por temáticas) y en la que hay que asistir a talleres cada dos años, cumplir ciertas cuestiones de control de calidad y en la que nosotros pasamos exitosamente los paneles de control, podemos decir que se trabaja homogéneamente en cuanto las técnicas, validación de resultados, en todo el país”, afirmó el especialista.En este sentido, dijo que para que la red funcione correctamente es necesario que el personal esté capacitado y contar con el equipo y la tecnología correspondiente “estamos a la altura”, aseguró.Explicó que en el laboratorio se trabaja hace bastante tiempo con el análisis de diferentes virus, y que para enfrentar casos de coronavirus el personal fue capacitado previamente, “hace muchísimo tiempo que estamos con el tema de diferentes virus, hantavirus, virus respiratorios, influenzas, por ello no se tuvo que comprar ningún equipamiento y la metodología es prácticamente la misma que la del H1N1. Lo que tuvimos fue una capacitación virtual para aggionarnos a la técnica en sí”.En este marco, para comenzar a realizar las pruebas en el laboratorio del HAC, en un principio fueron capacitados por personal del instituto Malbrán, “arrancamos, realizamos las pruebas para funcionar igual al Malbrán porque son ellos los que nos capacitaron, enviaron los insumos y los reactivos”.Valoró el especialista las capacitaciones constantes en el área, “no solo ante esta pandemia” sino también a lo largo de los años que funcionan, “hay avances contínuos en la parte técnica y si no las tuviéramos nos quedaríamos fuera”.Sobre las muestras a analizar en el laboratorio, Figueredo puntualizó en que “hay ciertos límites por tanda, entra una determinada cantidad y de ahí se van largando. Se suele realizar el hisopado en la UPAC o en los centros (como ocurrió hoy en el Juan Pablo II) por el personal médico, de enfermería o técnicos, y a nosotros nos llegan las muestras y a partir de ahí entra en juego nuestra labor”.Recalcó que el procesamiento de esas muestras de hisopado se realizan bajo estrictas normas de bioseguridad “para cuidarnos y cuidar que no tengamos contagios ya que cualquier muestra es considerada como contagiosa y demoran unas 24 horas los resultados” y afirmó que “hay un equipo grande de trabajo, somos más de 10 personas entre bioquímicos, técnicos y administrativos que estamos hace más de 80 días trabajando a full sin poder quedarnos en nuestras casas, estando al pie del cañón, hay mucho compromiso de comprovincianos”Sobre el final, llamó a la sociedad a “tomar conciencia” sobre los mensajes que se reenvían en este contexto, “tenemos que ser responsables de nuestros actos, ver que alguien genera esos mensajes con alguna intención”.