El FdT rechazó los planteos de la oposición y defendió la media sanción de la creación de la Bicameral

El Bloque de Senadoras y Senadores del Frente de Todos reafirma y defiende la media sanción de la Ley que crea la Comisión Bicameral para investigar la acción del Banco de la Nación Argentina en los créditos otorgados a empresas entre las que se encuentra Vicentín.

Lo expresado por el Interbloque de Juntos por el Cambio en la sesión remota del 24 de junio, donde acusan haber sido coartados en su derecho a expresarse, no coincide con la realidad observada en la transmisión pública de televisión, y por lo tanto, falta a la verdad.En primer término, la sesión se desarrolló con total normalidad, pudiendo los 70 senadores presentes conectarse sin problemas a través del sistema Webex. En la misma se votó y aprobó por unanimidad la lista de oradores de los temas a desarrollarse, donde cada legislador hizo uso de la palabra en el turno que le correspondía y sin corte alguno en los micrófonos.La Senadora Nacional por Córdoba de la alianza Juntos por el Cambio y Vicepresidente del cuerpo, Laura Rodríguez Machado, presidió por momentos la sesión sin inconvenientes durante toda la jornada, salvo el exabrupto que le dirigiera un integrante de su mismo bloque. Tratados todos los temas en agenda, la presidencia levantó la sesión.Esta sesión tuvo un debate por más de seis horas lo que, reiteramos, es absolutamente verificable con sólo recurrir a la grabación de la sesión que se transmitió, como siempre, en vivo por el canal del Senado, de modo que quienes pidieron el uso del palabra, lo obtuvieron y lo ejercieron.Lamentamos profundamente la actitud de la bancada del Interbloque de Juntos por el Cambio que por momentos se niega a debatir la agenda previamente acordada en sesiones especiales (aprobados por la mayoría del cuerpo) y que en ocasiones como esta, que no les asiste la razón, se victimizan haciendo comunicados que no coinciden con la realidad de los hechos.Creada por Ley, la Comisión Bicameral Investigadora, debe integrarse por Senadores y Diputados respetando la proporcionalidad otorgados a los bloques de cada cámara. Su misión es la investigación de los hechos, para luego presentar un informe en ambas cámaras del Congreso. La comisión no juzga, pero de detectar irregularidades durante la investigación, presentará las mismas ante la Justicia.En la Sesión del 24 de junio no se trató la modificación del reglamento, sino la creación de la comisión mencionada, buscando dar claridad y transparencia en el manejo de fondos públicos, derecho del Pueblo Argentino en su totalidad.Los antecedentes avalan nuestra postura y desmienten la posición del Interbloque de Juntos por el Cambio: Ley 27249 art 18 que crea la Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda Pública; Ley 27328 art 30 que crea la Bicameral de Contratos Públicos Privados (PPP); Ley 27433 creadora de la Comisión Bicameral Investigadora del Ara San Juan. En el tratamiento de las anteriores, nunca fue solicitadas siquiera mencionadas las mayorías especiales.Valoramos el trabajo que vienen realizando el sector de la Secretaria Administrativa, Secretaría Parlamentaria y el Equipo Técnico en este momento tan especial que vive la Argentina. Nuestro agradecimiento y reconocimiento.Por último, llamar a la reflexión al Interbloque de Cambiemos para que el trabajo en las comisiones y en las sesiones se vea reflejado en la creación de leyes en beneficio de la ciudadanía argentina.