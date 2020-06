Donar sangre, un recurso vital e irremplazable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó que el 14 de junio de cada año se celebre el Día Mundial del Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de todo el mundo y para promover el acceso universal a sangre segura mediante la donación voluntaria y no remunerada.Estas donaciones son necesarias para que las personas y las comunidades puedan acceder a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad garantizada, tanto en situaciones normales como de emergencia, permitiendo aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes que la requieran.La única forma de asegurar un suministro suficiente de sangre segura es mediante donaciones regulares no remuneradas.En el marco de la pandemia, el Centro Provincial de Hemoterapia continúa realizando extracciones con los protocolos sanitarios del COVID-19, teniendo en cuenta que este acto es un recurso vital e irremplazable.En este sentido se han tomado medidas para el cumplimiento de todas las recomendaciones específicas para preservar la salud de los donantes, facilitar su concurrencia y evitar la concentración de personas.Los interesados en donar sangre deberán cumplir los siguientes requisitos: Ser mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos, presentar DNI, gozar de buen estado de salud, previo a la donación ingerir mucho líquido como infusiones, (no lácteos), jugos naturales y/o gaseosas.Para mayor información comunicarse al siguiente número de WhatsApp (3704) 269255.