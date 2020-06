Desde Clorinda, Eber Solís ponderó el conjunto de “políticas públicas integrales” del Gobierno del Doctor Insfrán

Desde la ciudad de Clorinda, donde este viernes 26 de junio el Gobierno de la Provincia entregó 48 viviendas en el barrio Juan Federico Crivelli, el Vicegobernador Eber Solís destacó el conjunto de “políticas públicas integrales” que despliega el “Modelo Formoseño” de gestión, y que tiene como conductor natural al Doctor Gildo Insfrán, acompañado de todo su equipo de trabajo.En ese marco, el segundo del Ejecutivo reflexionó sobre la situación que atraviesa el país, la provincia de Formosa en el contexto de pandemia mundial por el Covid-19, razón por la cual se realizó un acto atípico, y sin la presencia física del Doctor Insfrán, quién sin embargo acompañó la transmisión desde Casa de Gobierno en Formosa.“Este acto es atípico, en cuanto a volver a darnos un abrazo como estamos acostumbrados los formoseños y ver el reconocimiento del pueblo a nuestro Gobernador Gildo Insfrán”, manifestó el Doctor Solís desde Clorinda valorando el enorme esfuerzo ejecutado para hacer frente al compromiso y poder entregar las llaves de las 48 viviendas.Seguidamente, habló del esfuerzo del Gobernador y su equipo para construir una sociedad organizada y justa; donde el hombre y la mujer de carne y hueso son eje de todas las acciones. “Tengo la suerte de acompañar al Señor Gobernador en cada acto que realiza, y uno se llena de alegría y orgullo de formar parte del Gobierno formoseño”.“En lo particular, una de las obras que más me llega es ver cuando el Gobernador hace entrega de una vivienda”. “Durante muchos años tuve que vivir en alquiler, y gracias al esfuerzo que hizo mi mamá pudimos tener nuestra casa”, describió Solís con notoria emoción.Al dirigirse a los adjudicatarios, los instó a formar su hogar, su familia, y un lugar en el mundo donde criar a sus hijos y llegar a la vejez. “De esto se trata el conjunto de políticas públicas integrales que lleva adelante nuestro Gobernador”, recalcó.“A las formoseñas y formoseños nos caracteriza la humildad y la sencillez; el abrazo fraterno que pronto nos volveremos a dar; y también nos caracteriza la fortaleza. No nos rendimos y vamos a salir adelante lo más pronto posible. Disfruten, cuídense, cuidémonos entre todos. Muchas gracias y que Dios los bendiga”, completó.