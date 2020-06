COVID-19: Se diagnosticó un nuevo positivo y Formosa totaliza 41 casos registrados

Se trata de un hombre de 57 años que se encontraba alojado en el Centro Juan Pablo II y pertenecía al mismo circuito de los casos positivos a la fecha. Estaba aislado en el Hospital Distrital Nº 8 por presentar síntomas leves, siendo derivado luego al Interdistrital EvitaEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas fue diagnosticado un nuevo positivo de coronavirus, por lo que la provincia de Formosa registra un total de 41 casos: dos mujeres y 39 hombres.Así lo certificó este viernes 19 el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, al efectuar la lectura del parte informativo 98 del Consejo.El titular de la cartera de Gobierno estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.En ese marco, se indicó que uno de los tres casos sospechosos reportados este jueves dio resultado positivo a coronavirus. Se trata de un hombre de 57 años alojado en el Centro Juan Pablo II, perteneciente al mismo circuito de los casos reportados como positivos hasta la fecha.El paciente se encontraba aislado en el Hospital Distrital Nº 8 por presentar síntomas leves, ante lo cual se le reiteró el hisopado y el mismo arrojó resultado positivo, siendo derivado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde continúa con síntomas leves hasta este momento.Además, los dos casos sospechosos restantes informados (una mujer de 20 años con dolor de garganta y cefalea y un hombre de 29 años alojado en el Centro Juan Pablo II) dieron resultados negativos a COVID-19.Es por ello que la provincia de Formosa diagnosticó hasta la fecha 41 casos positivos a coronavirus: dos mujeres y 39 varones.La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, 10 evolucionan con síntomas leves, 30 evolucionan sin síntomas a la fecha, y un paciente presenta síntomas moderados, evolucionando favorablemente.Con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2056 test realizados, con una positividad de 1,99%.Fueron controladas 19.998 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 292 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 6920 vehículos y se secuestraron 49 de ellos y cinco embarcaciones.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron cuatro automóviles y 33 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 243 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 11 comercios de la ciudad capital, labrándose 11 actas de infracción, con secuestro de 852 productos vencidos y clausura preventiva de un local.En relación a los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 21 comercios, labrándose 19 actas de infracción, con decomiso de 174 kilos de mercadería vencida y clausura de tres locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Respecto de la lucha contra el dengue, este sábado 20 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Buena Vista, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Formosa Capital.“Comprovincianos, este jueves las autoridades nacionales informaron el número diario más alto de casos positivos a coronavirus en el país hasta la fecha”, se advirtió desde el Consejo, marcando que “son 1958 casos reportados en tan solo 24 horas, es decir, un caso positivo confirmado cada 45 segundos”.Se puso de relieve que “estas cifras reflejan el alto grado de transmisión que tiene el virus una vez que se propaga en la población, lo cual nos debe mantener alertas en el cuidado personal y social que debemos tener”, lo cual “significa ser responsables y rigurosos en el cumplimiento de todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes, que no se implementan para perjudicar a nadie sino para proteger la vida y la salud de toda la población formoseña”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte del Consejo.