COVID 19: Recomiendan no alarmarse y extremar las medidas de prevención

Para cuidarnos y cuidar a los demás, evitando así la transmisión, circulación y contagio del virusFrente al primer caso confirmado de coronavirus (COVID-19) en la provincia, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, recomienda a la comunidad no entrar en pánico y fortalecer las medidas de prevención difundidas desde principios de la pandemia.Teniendo en cuenta, además, la situación de nuestro país y de los países vecinos que ubican a nuestra provincia en riesgo geográfico, respecto a la enfermedad, es importante que los formoseños sigan cumpliendo con dichos cuidados y los acentúen, diariamente, para evitar la transmisión, circulación y contagio del virus.Entre las medidas, se sugiere reforzar el lavado de manos frecuente, con agua y jabón, haciéndolo, como mínimo, por un lapso de entre 40 y 60 segundos, frotando ambas caras de la mano, los dedos, los espacios entre ellos e inclusive las muñecas. Sobre todo, luego de haber estado en contacto con superficies que se encuentren fuera del domicilio.Se recomienda, además, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue interno del codo para toser y estornudar, o bien, hacerlo sobre un pañuelo descartable que debe ser arrojado inmediatamente al basurero. También se puede higienizar las manos con alcohol en gel o diluido al 70%. Evitar llevarse las manos a la cara y tocarse, especialmente, los ojos, nariz y boca.Asimismo, es importante ventilar, diariamente, todos los ambientes de la casa y limpiar con detergente, jabón o lavandina diluida las superficies de uso común: picaportes, pasamanos, escritorios, teclados, teléfonos, grifos y similares; y evitar compartir objetos personales como cubiertos, rejillas, repasadores, toallas, vasos, mate y otros que puedan transmitir a otra persona gotitas de saliva que puedan contener el virus.Se solicita, igualmente, a las personas permanecer en las casas el mayor tiempo posible y solo salir para realizar tareas esenciales (trabajar, comprar alimentos, remedios, artículos de limpieza o productos de primera necesidad) y otras actividades permitidas por las autoridades sanitarias de acuerdo a los protocolos establecidos; recordando que fuera del domicilio (vía pública, locales comerciales o cualquier otro lugar) debe mantenerse una distancia física de entre 1,50 y 2 metros con otras personas y que es obligatorio el uso del barbijo.SíntomasAnte la presencia de síntomas: fiebre, dolor de garganta, tos seca o dificultad respiratoria, es fundamental no automedicarse, no minimizar las manifestaciones clínicas ni dejarse estar, y comunicarse de inmediato al número telefónico 107, donde será atendido por un operador que realizará una breve entrevista y dará las indicaciones que se deben seguir.