Controles en comercios: destruyeron más de tres toneladas de mercadería vencida

Este lunes personal de la Subsecretaría de defensa al consumidor en conjunto con la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Formosa, destruyeron más tres toneladas de mercadería vencida que fue decomisada en las últimas dos semanadas de comercios de Capital y El Espinillo.Así lo confirmó el titular de la Subsecretaría, Edgar Pérez al señalar que la mercadería se encontraba tanto en góndolas como en depósito de comercios.“Es un trabajo del gobierno de la provincia que lo ejecuta la Subsecretaria pero que tiene el acompañamiento de la policía en cada operativo, el área de Rentas, Bromatología que en varias oportunidades nos acompañó, que permitió que esta mercadería que supera más de 148.500 kilos, no llegaran al estómago de un formoseño y no afectara su salud” sintetizó el funcionario.Señaló que en este trabajo que tomó mayor vigor en el inicio de la pandemia por coronavirus, unos 40 fiscalizadores no sólo trabajan y controlan mercaderías y precios en Capital, sino que ya recorrieron veinte localidades de Formosa.Recordó Pérez que las multas para los comercios en infracción son variables, con clausuras preventivas que van desde las 24 a 72 horas. “Hay comercios que se clausuraron 3 veces, quiere decir que no cambió la conducta del comerciante, supermercados en cadena donde encontramos mercadería vencida” recalcó.Adelantó asimismo que “Esto continuará más allá de la pandemia del Covid 19, porque estamos empeñados en hacer cumplir la ley, en el mandato de nuestro gobernador”.