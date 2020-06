Aráoz valoró la reactivación de obras que potenciarán la ciencia y la tecnología en Formosa

El funcionario provincial indicó que con la firma de convenios “se rescató el diseño de la gestión de Cristina Fernández, que era constituir una red de medicina nuclear en la Argentina”El secretario de Ciencia y Tecnología de la Provincia, ingeniero Julio Aráoz, se refirió a la firma entre el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en el Marco de Cooperación y Desarrollo para la construcción del puente de hormigón sobre el Riacho Formosa, Polo Científico y Tecnológico, obra que permitirá el acceso a la Planta Procesadora de Dióxido de Uranio “Dioxitek S.A. Formosa”, que demandará una inversión estimada de $ 69 millones.En este sentido, el funcionario provincial valoró las obras de reactivación en el sector, al sostener: “Recibimos los anuncios con mucha alegría, luego de las insistentes gestiones que habíamos realizado durante la gestión anterior, cuando se paralizaron obras que ya habían sido contratadas”.“Por ejemplo, respecto al acceso al Polo Científico y Tecnológico, era una obra que estaba adjudicada; pero el Gobierno de Mauricio Macri desconoció los contratos en diciembre del 2015 y tuvimos que rescindir los contratos”, continuó.Explicó el funcionario los contratiempos y daños que se produjeron por no poder avanzar con la obra. “Este puente sobre el Riacho Formosa provoca el deterioro del segundo tramo que vincula a la cabecera sur del puente con Dioxitek, y cada vez que se realizaba un evento importante en el Polo contábamos con la colaboración invaluable de la policía que nos cuidaba, porque no está hecho el rulo de la rotonda y entonces el acceder desde la ruta n° 81 era muy complicado”, precisó.En este sentido, resaltó la importancia de “poder mejorar las condiciones de acceso, la conectividad y tener asegurada las condiciones para poder ingresar los equipos y seguir montando Dioxitek, ya que lo hacíamos por un camino vecinal pero cuando llovía era muy difícil de transitarlo, además generaba problemas con los seguros porque no está contemplado que equipos de semejante valor ingresen por un camino así”.“Lamentablemente tuvimos que esperar cuatro años, pero ahora se resolvió y se suma financiamiento para otras áreas dentro del Polo”, manifestó Aráoz y señaló: “Lo que se rescató ahora es el diseño de la gestión de Cristina Fernández, que era constituir una red de medicina nuclear en la Argentina y que trabajaran en red. Es muy importante y fundamental recuperar el concepto de red, compartir capacidades, conocimientos y potenciarlos”.Para el secretario de Ciencia y Tecnología, la visita presidencial y su comitiva en el mismo día del aniversario de la Reparación Histórica a la provincia, “dejó el valor de la palabra empeñada, el reconocimiento y el profundo agradecimiento por haberla cumplido, se podrá opinar mucho sobre ello, pero la práctica en la que se forja un modelo de país diferente, es otra cosa”.En el mismo orden, valoró que el Gobierno de Néstor Kirchner haya brindado las herramientas para que Formosa pueda continuar desarrollando el Modelo Formoseño, y al respecto, afirmó que “el modelo peronista tiene la doctrina, pero si uno quiere aprender cómo llevarlo a cabo Formosa es un claro ejemplo de trabajo práctico; en este punto, las herramientas que hemos tenido para desarrollarnos fueron fundamentales y aunque los escenarios cambien, hoy seguimos por ese camino”.Para finalizar, Aráoz explicó que los proyectos mencionados, “son diferentes”, uno contempla la inserción concreta de la provincia en el plano nuclear argentino que trajo a Dioxitek a Formosa, mientras que el otro tiene que ver con medicina nuclear. “Cuando se empieza a defender los intereses de la Patria se está definiendo la senda de un buen camino, un buen norte”, culminó el funcionario.