Acompañamiento y fortalecimiento de la Educación actual

El Ministerio de Cultura y Educación sigue brindando herramientas para acompañar y contener a niñas, niños, jóvenes, docentes, directivos y familias e intervenir y dar respuestas a los diversos escenarios escolares ante la situación excepcional de COVID-19.Con el firme compromiso, de garantizar la continuidad pedagógica, en este proceso de transformación de las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje presencial, refuerza las competencias de los profesionales de la educación de toda la provincia través de cursos virtuales.“Desde nuestra Coordinación se realizó inmediatamente un acompañamiento través del sitio del Ministerio de Cultura y Educación, educacionvirtual.formosa.gob.ar, articulado con la Coordinación del Plan de Inclusión Digital Integral. Inmediatamente, se pusieron a disposición de los docentes, talleres gratuitos para poder trabajar cuestiones básicas para aquellos que todavía no manejaban herramientas digitales, como es el uso de la Videoconferencia, la edición de videos sencillos, clases a través de Facebook, Classroom y otras aulas virtuales, uso del whatsApp, correos electrónicos, para que no sea simplemente un envío de tareas”, señaló el Coordinador Provincial de Formación Docente Continua, Prof. Claudio Chávez.Además, agregó: “Esos talleres continúan, son alrededor de 3.500 los docentes que los han hecho, más allá de otros servicios de acompañamiento que los distintos niveles y modalidades han realizado con los directores. Se han intensificado los encuentros semanales a través de diferentes tipos de dispositivos, sobretodo, videoconferencias entre los directores de nivel, sus equipos técnicos y los directores de escuelas, para poder optimizar la organización y empezar a profundizar lo que nosotros llamamos una institución virtual o una que educa a distancia”.En el contexto de cuarentena obligatoria, cada centro escolar, planifica de acuerdo a su contexto real e imparte propuestas multifacéticas para llegar a sus estudiantes con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo pedagógico. Las redes sociales, los cuadernillos nacionales y provinciales, el espacio virtual educacionvirtual.formosa.gob.ar, entre otros, ofrecen herramientas necesarias que benefician la educación formativa actual y mejora la comunicación entre sus actores.“En estos últimos tiempos, se está trabajando fuertemente en documentos marcos para poder regular lo que es la evaluación en la escuela, haciendo hincapié sobretodo en la evaluación formativa, no se puede pretender evaluar las respuestas de los alumnos como una situación normal, hay que evaluar los procesos. Éstos, se han alterado y hubo que acomodar una base de llegada a las familias y de respuestas que son muy irregulares de acuerdo a la situación de cada uno y que hay que tener en cuenta. Lo que se remarca constantemente es que todo lo que realizan los alumnos y los docentes vale, lo que se está queriendo lograr es poder optimizar el servicio y el acompañamiento, bajar las ansiedades, controlar y enseñar a gestionar las emociones que esta pandemia causa en cada uno. El trabajo a través de las plataformas, las aulas virtuales, del espacio virtual que ha otorgado la provincia para poder acompañar, cada vez llega a más docentes y estudiantes”, sostuvo Chávez.