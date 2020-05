“Tanto Martín como Gabriel Hernández tienen unas ganas de que el virus entre a Formosa”

En el marco de su alocución al cierre de la sesión remota en la Cámara de Diputados, donde quedó aprobada la prórroga de la Ley de Emergencia Económica, el diputado Agustín Samaniego criticó duramente a la dirigencia radical local. Aseguró que los hermanos Martín y Gabriel Hernández, ambos dirigentes del radicalismo “tienen ganas de que el virus (del coronavirus) entre a Formosa”.





El legislador, presidente primero de la Cámara, y del bloque justicialista cuestionó a la oposición local por continuar defendiendo al ex presidente Mauricio Macri que endeudó al país como nunca nadie antes en la historia argentina.





“¿Se puede creer que nos endeudaron a 100 años… o sea, en el 2119 vamos a terminar de pagar la deuda que produjo Macri” se preguntó Samaniego y agregó que “La ley de emergencia económica está justificada por la situación en la que dejó el país. Vaya si está justificado. Ningún analista económico internacional o nacional, nadie puede negar que la situación que ha dejado (Mauricio) Macri es catastrófica. Incendiaron el país, eso es innegable”.





Más adelante coincidió con el miembro informante del proyecto, su compañero de bancada, Jorge Román en que “no hay ningún, pero ningún indicador económico, financiero, social y laboral que no haya desmejorado. Nadie puede negar los efectos económicos de la pandemia. Estados Unidos, quizás la mayor economía del planeta, tiene calculado inyectar en su economía el 12% de su PBI. En la crisis de 1929 inyectó el 3%”.





“Así que resulta ser que Formosa no puede tener el impacto económico de la pandemia. No. El mundo se derrumba económicamente y resulta ser que los que incendiaron el país ahora tienen el tupé de venir a decir para qué querés emergencia económica, no era que gobernabas tan bien. ¿Se puede creer tal cinismo? La mentira y el cinismo no pueden ser una estrategia política, no puede formar parte de nuestra sociedad” criticó.





“Díganme si no es cínico decir ‘el Gobernador se va a poder endeudar sin nuestro consentimiento, del Poder Legislativo’, cuando lo que hizo en estos años el doctor Gildo Insfrán fue desendeudar a la provincia. La provincia no tiene deuda, eso fue lo que hizo con los poderes que nosotros, teóricamente, le hemos delegado” señaló Samaniego.





“Aparte ellos se endeudaron en más de 150 mil millones de dólares. Hicieron un acuerdo con el FMI y al Congreso Nacional ni lo llamaron por teléfono. Y ahora quieren venir a decir que están defendiendo a los poderes parlamentarios. Nunca, a ningún radical u opositor de los que está acá se les escuchó decirle a Macri por qué hacía eso. Algunos radicales del país sí lo dijeron… el comportamiento de la Unión Cívica Radical (UCR) formoseña es inédito. No se dio en ninguna provincia de la Argentina. Los dirigentes de Mendoza, Córdoba, Corrientes… Formosa tiene la mala suerte de tener la UCR inédita” aseguró.





“¿Qué tendría de malo que la UCR, el bloque Cambiemos o Juntos por el Cambio o como sea que digan: ‘Vamos a estar de acuerdo con esta ley de emergencia económica porque la situación económica del mundo y el país que va a repercutir en la provincia y en los Municipios lo amerita’. ¿Qué tendría de malo? ¿A quién van a traicionar de esa manera? A nadie” se preguntó.





Abstinencia mediática





Continuando con su alocución , señaló que los opositores locales “tienen una abstinencia mediática, de hablar y marcar agenda, y han encontrado los ataques mediáticos desde los medios porteños, que abiertamente, de manera directa e indirectamente, la oposición formoseña es protagonista. Aún hoy observamos cómo defienden de manera acérrima y apasionada a Macri y yo pregunto por qué. Es una pregunta a la que no le encuentro respuesta. Uno diría que es ideológico. Pero, ¿Illía pensaba como Macri? ¿Yrigoyen? Alem formó el Partido Popular, fundamentalmente de la clase media que defendía las instituciones, la libertad y la democracia. ¿Hubiese estado con Macri? ¿Alfonsín? Entonces, evidentemente, ideológico no es”.





“¿Será lo cultural?... pero, ¿qué tienen que ver Macri, Caputo, Quintana, Marcos Peña con la oposición en Formosa? ¡No los van a aceptar en el Jockey Club, no los van a aceptar! Es cuestión de piel, no los quieren. ¡Los despreciaron! Encima, demostrado está, que durante cuatro años los despreciaron porque culturalmente son otra cosa. ¡No van a los mismos lugares a comer! ¡No vacacionan en los mismos lugares! Son una cultura y un origen diferentes. Y lo siguen apoyando…” ironizó.





“¿Y en lo económico-financiero? Pregunto: ¿alguien de acá fugó dólares? ¿Saben cuánto fugaron Macri y sus amigos? 85 mil millones de dólares. Nosotros ni siquiera imaginamos cuánto dinero es eso. Entonces, ¿por qué la oposición financiera decide ser cómplice de ese atropello, de ese robo, de ese ultraje a la economía y al pueblo argentino?” reflexionó Samaniego.





A continuación invitó a la reflexión a sus pares legisladores: “No se explica, no podemos explicarlo. No tendría nada de malo, enfrente a la sociedad formoseña, decir: ‘Nos hemos equivocado. Macri dijo en la campaña que iba a ser un Gobierno y cuando asumió hizo lo contrario. Nos equivocamos’. ¿Qué problema hay con decirle al pueblo formoseño, de cara y de frente, que se han equivocado? Pero no, obstinadamente siguen en esa tesitura”.





Virus





Dijo Samaniego que “Tanto Martín Hernández como Gabriel Hernández tienen unas ganas de que el virus entre a Formosa. Y quiero decirles que este instrumento legal que es la prórroga de la ley de emergencia económica forma parte de las medidas que estamos tomando los formoseños para enfrentar a la pandemia. Así que les quiero decir que cuando la historia nos juzgue no va a decir que todos somos responsables. No. Van a venir a leer el libro de sesiones y se van a encontrar que la única vez que pudieron aportar algo contra la pandemia en Formosa dijeron que no. Y cuando lean los diarios van a ver que cuando clubes se ofrecían para colaborar en la pandemia, al igual que las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones sociales y todos los formoseños, había una oposición política que miraba para otro lado”





“No solamente que miraba para otro lado, sino que tiraba piedras o intentaba poner palos en la rueda. Y que no me digan que no porque he leído declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación diciendo que están en contra y así operaron para hacer caer el aislamiento que se hace en los centros de alojamiento. Leí que hay diputados que dicen que el aislamiento tiene que hacerse en el domicilio. Hoy, en la Argentina hay 648 nuevos casos y la mayoría, el 90%, son de lugares donde hacen aislamiento en el domicilio cuando entran en sus provincias, inclusive el aislamiento de los enfermos en sus casas” cuestionó.





Ataques mediáticos





Más adelante se refirió a los ataques mediáticos de los medios porteños hacia el gobernador Gildo Insfrán, en complicidad con algunos comprovincianos.





“ (..)Y que no se laven las manos, lavarse las manos es solamente para prevenir el coronavirus, pero no como forma de hacer política. Primero era que nosotros ocultábamos los casos, se derrumbó esa mentira. Después, que los paraguayos vienen (a cobrar el IFE). Mienten, porque el presidente de la UCR de Formosa sale a decir eso. ¿No tiene otra cosa decir?¿No puede ir a contar la experiencia formoseña por la cual nosotros estamos enfrentando el virus, que tenés que salir por todos los medios denostando a los formoseños en una responsabilidad que no tenemos? Y que ellos durante cuatro años no pudieron evitar. ‘Vamos a cerrar las fronteras’, dijeron y las fronteras siguieron igual. Y saben que el padrón de la ANSeS con el cual se está trabajando hoy lo hicieron los cuatro años de Macri”, cuestionó.





“Así que no pueden alegar como razón su propia torpeza y de eso son cómplices la oposición formoseña, porque tranquilamente si están consustanciados, es evidente que ese operativo mediático, esa persecución, el objetivo que tiene es esmerilar, romper y criticar las políticas que hemos tenido contra el coronavirus, ya que no se pueden explicar, no les entra en la cabeza. Pero que un porteño piense así está mal, pero es de esperar. Que un formoseño lo haga no se puede entender. Queremos dejar en claro que esta ley de emergencia económica no es una delegación de facultades y existen sobradas razones para que se prorrogue por los datos que se han dado y porque forma parte de la lucha de los formoseños contra la pandemia” señaló el legislador.