Por ahora, los gimnasios seguirán cerrados

Romero Bruno apeló a la responsabilidad individual para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y reiteró que Formosa está en situación de alerta geográficaEl director de Epidemiología y del Hospital Central, Mario Romero Bruno, indicó en la conferencia de este miércoles del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, que la provincia de Formosa se encuentra geográficamente en una situación de alerta.En este marco y a través de diapositivas en pantalla, el médico instó a la población a “prestar atención y entender la situación en la que nos encontramos”.Detalló que “los números que se ven en rojo alrededor de la provincia son casos positivos de coronavirus. En el país (datos del 26 de junio) hay 13.228 casos desde que comenzó esta pandemia, 492 fallecidos, es más frecuente en hombres que en mujeres, la edad fue disminuyendo en los informes que da Nación y la edad media de las personas afectadas es de 37 años”.“Lamentamos la situación que está pasando la provincia vecina del Chaco, con 780 casos hasta la fecha, 45 fallecidos, ayer tuvieron 23 casos nuevos, es un caso casi por hora y en los últimos 7 días, 189 casos”, añadió.“El Paraguay tiene 877 casos, Salta 7, Jujuy 5, Corrientes 78, a Bolivia vamos a incorporar próximamente pero también está con casos en aumento. Esto lo mostramos para que todos veamos la situación privilegiada en la que nos encontramos. Tenemos que cuidar este estatus sanitario”, puntualizó Romero Bruno.Asimismo, pidió “mantener las medidas de prevención individuales y colectivas; volvemos a insistir en la responsabilidad que tiene cada uno en respetar cada medida y protocolo sanitario dentro de las actividades que se están permitiendo realizar, es decir el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social”.El médico aclaró que “si bien algunas provincias ya han implementado algún tipo de aperturas, no es algo que se recomendó a nivel nacional” y recalcó que “los gimnasios son lugares en donde se realizan actividades físicas intensas, las respiraciones son más profundas, las secreciones pueden llegar hasta a 10 metros y por eso la recomendación que podemos realizar es caminatas al aire libre, siempre manteniendo las distancias”.“No estamos libres de que pueda haber casos”, advirtió Romero Bruno por lo que consideró: “En este momento, no podemos exponernos a un riesgo mayor, ¿Por qué? ¿Para qué?”.El médico valoró el trabajo realizado desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor en cuanto a la vigilancia permanente y a los controles en comercios. Sobre el decomiso y clausuras preventivas de algunos comercios o supermercados por mercaderías vencidas, opinó: “El trabajo que está haciendo la Subsecretaría de sacar de las góndolas estos productos, sancionar a los que comercializan de esta manera, tiene como fin prevenir las enfermedades, cuidar la salud, por algo están puestas las fechas de vencimiento ya que quien las fabrica pone estas fechas límites porque pueden presentar algún riesgo para la salud”.En este sentido, explicó que los riesgos de consumir productos vencidos se pueden dividir en infecciosos y tóxicos. “Lo infeccioso es porque en determinadas condiciones al no guardar el producto en temperaturas adecuadas o no respetar la cadena de frío, predisponen al desarrollo de bacterias, parásitos, virus u hongos que ingresan a nuestro organismo y agravan un cuadro clínico”.“Esto se manifiesta con una sensación de malestar, vómitos, dolor abdominal, diarrea y puede empeorar en personas que ya tengan algún factor de riesgo predisponente como los adultos mayores, niños, personas inmunodeprimidas, con diabetes, o embarazadas”, agregó el médico.Contundente, Romero Bruno manifestó que “uno va con confianza a adquirir estos productos de algún comercio y que lo vendan en esas condiciones habla de una defraudación a la confianza. Todo esto nos enseña que debemos mirar las fechas de vencimiento cada vez que vayamos a adquirir un producto, porque antes uno iba y lo compraba sin más”.