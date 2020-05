En el CeMAA continúan realizando castraciones gratuitas y asistiendo a animales comunitarios

Cementerio “Cemito”



Por otra parte, “Kita” Segovia anunció la construcción del mini cementerio en honor a “Cemito”, un canino que falleció hace pocos días y dejó un gran recuerdo en el equipo del Centro de Atención Animal.



“En el sector en el que había un cantero, frente al CeMMA, construimos un cementerio donde está descansando “Cemito”, y allí se va a hacer una escultura en honor a los animales. Varios escultores se ofrecieron para hacer la figura del perrito que estará en ese lugar y también vendrán pintores para realizar un mural. Esto es un orgullo muy grande para todos aquellos que amamos los animales”, manifestó la funcionaria.



Por último, señaló que los trabajos se realizarán gracias al aporte solidario y comprometido de varios artistas locales y surgió como una iniciativa de la Dirección de Cultura del municipio capitalino.

La titular de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, Beatriz “Kita” Segovia, explicó todas las acciones que continúan llevando adelante en el Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA) y la modalidad en la que se realiza la asistencia a los animales comunitarios en todo el ejido urbano.“En el CeMAA “San Roque” realizamos las atenciones básicas de castración, vacunación y desparasitación, de 8 a 18 horas, y luego continuamos trabajando en los barrios porque hay gente que no puede acercar a sus animales por distintas razones y los tenemos que asistir. Al mismo tiempo, brindamos asistencia ante denuncias o pedidos que realizan los vecinos y vecinas de la ciudad”, expresó la funcionaria.En ese sentido, aclaró que las castraciones gratuitas se realizan por la mañana, pero de manera reducida por falta de insumos. “Se nos está haciendo difícil porque no están ingresando los insumos necesarios, sin embargo no dejamos de brindar el servicio de castraciones gratuitas. Es una lástima porque el objetivo es alcanzar las 1200 castraciones por mes y desde el municipio se está haciendo todo lo posible por lograrlo, aunque resulta muy complicado en este momento conseguir los medicamentos”, señaló.Al mismo tiempo, la funcionaria comentó que prosigue la asistencia a los comederos comunitarios, como el “San Roque” y otros que están a cargo de asociaciones protectoras y voluntarios independientes ubicados en los barrios 20 de Julio, 8 de Marzo, Laguna Siam y San Antonio, entre otros. Además, agradeció la colaboración de empresas que donan alimentos y a la Dirección de Bromatología municipal que destina al CeMAA la mercadería decomisada en los operativos de control de salubridad e higiene.Asimismo, agregó que se realizan expedientes por acumulación, es decir de aquellos vecinos o vecinas que tengan más de siete animales en sus domicilios. En esos casos se hacen visitas para brindarles los servicios que necesiten, como castraciones, vacunaciones o desparasitaciones.“La asistencia se extiende, en simultáneo, ante denuncias de vecinos por situaciones de maltrato animal o escasez de recursos. En todos esos casos nos acercamos a verificar el estado en el que se encuentran los animales y nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario”, indicó Segovia.Seguidamente, resaltó la permanente tarea que se viene realizando desde la Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, de manera conjunta con las direcciones de Gestión Ambiental, Bromatología y Cultura.