Para Fredy Vera, “la reapertura es una buena noticia”

El propietario de Vera Motos, además pidió responsabilidad a los comerciantes en cuanto al cumplimiento del protocolo de atención al público, fijado por las autoridades provinciales.El lunes por la tarde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, habilitó la actividad de nuevos rubros en el marco de la fase 4 de la Pandemia, entre ellas, se permite la atención al público en las agencias de motos y automóviles. Al respecto, el propietario de Vera Motos, Fredy Vera dijo que se trata de “una noticia positiva” teniendo en cuenta que la actividad comercial se paralizó más de 50 días.“Toda empresa que abre es para no mantenerse cerrada, así que la noticia de apertura es positiva”, resaltó.Para el comercio minorista y las agencias de motos y automóviles el horario de atención al público de lunes a viernes es de 14 a 20; y sábados de 9 a 13 horas.Aseguró que desde el sector empresario "vamos a contribuir siendo responsables con el cumplimiento del protocolo de atención al público para así mantener el estatus sanitario óptimo que tiene Formosa, de no presentar ningún caso de coronavirus”.En ese contexto, Vera quien es secretario de la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (CADECOM) y de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa (CICF), recalcó de manera enfática “cumplir estrictamente los comerciantes con lo que prevé el protocolo, para que así la apertura de los comercios en la provincia no representen un desmejoramiento del estatus sanitario”.En tal sentido, comentó Vera que para la compra de una motocicleta se permitirá “el ingreso al comercio únicamente la persona que va a realizar el trámite”, comentando que es costumbre que asistan al local la familia, es decir, la esposa, el esposo y los niños, situación que apuntó: “queda prohibido para así evitar aglomeración de las personas”.Asimismo, el uso del barbijo es obligatorio para el ingreso al comercio y se debe respetar el distanciamiento social, “con lo cual las personas deberán aguardar para la atención tomando la distancia de un metro y medio”. Otro punto, “es que el local debe proveer a los clientes el alcohol en gel y tener las condiciones de higiene previstas en la normativa”, consignó.El empresario explicó que tras anunciarse la reapertura de la actividad “con el personal estuvimos reacondicionando el local de acuerdo a lo que exige la normativa en tal sentido que el cliente tendrá un espacio para moverse en el local que estará señalizado para así evitar el contacto con el vendedor”.Por último, opinó que hay expectativas en cuanto a que a partir de la reapertura de la actividad comercial este martes 12 de mayo “la gente acompañe para que así podamos cumplir con todas las obligaciones que tenemos especialmente el pago de los sueldos de los trabajadores”.