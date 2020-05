Mayans reconoció tarea de Basterra y recordó que conoce los padecimientos de las economías regionales

El jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, destacó hoy la importancia de tener a “un hombre del interior” al frente del ministerio de Agricultura de la Nación, como su coterráneo Luis Basterra, porque es un conocedor “de los padecimientos de las economías regionales” y apuntó que el funcionario nacional, deberá afrontar “el desafió de fortalecer” la producción agropecuaria, agro-industrial y agro-ecológica en las zonas extra-pampeanas del país.La reunión, se llevó a cabo durante cinco horas. Mayans, realizó esas consideraciones en el cierre de la reunión de la comisión de Agricultura del Senado, presidida por el puntano Adolfó Rodríguez Saá.El senador por Formosa abogó por trabajar para establecer en la Argentina “una producción al servicio del pueblo”. “Por eso tenemos (desde el gobierno nacional) como base de nuestra política la defensa de la soberanía alimentaria”, apuntó. Planteó, además, la necesidad de defender la producción nacional pero aclaró que se deben respetar “la tierra, el agua y el medio ambiente”.Recordó, al respecto, que, en su provincia, funciona el programa PAIPPA, de asistencia integral al pequeño productor agropecuario. Con el que se dá capacitación para el trabajo en el campo, pero también se abordan aspectos como “la salud, la vivienda rural, la diversificación productiva, la comercialización y la asociación para la venta de los productos”. Esa política de ayuda a “ocho mil paipperos”, con unidades productivas de hasta diez hectáreas de extensión, cambió la actividad y el valor de la tierra en ese distrito, aseguró.Para Mayans, la integración regional es estratégica de cara al futuro. Sobre todo en este contexto de pandemia. “El Mercosur tiene un potencial enorme”, opinó y señaló que, con los cambios que se avecinan en el escenario internacional, “uno de los temas centrales será la producción de alimentos”. “Todo depende de nosotros, si nos sumamos al Mercosur vamos a ofrecer al mundo una producción importante de alimentos de calidad”, aseveró.El legislador reflexionó, después, que el desafío del momento es “mantener nuestro sistema productivo, no romper la cadena productiva”, para abastecer a la población y establecer un esquema de distribución más equitativo de la riqueza. “En un día tan especial, el día del cumpleaños de Eva (Perón), a quien recordamos con mucho cariño, también recordamos a quien hizo el Estatuto del Peón de Campo”, dijo, en obvia alusión al General Juan Domingo Perón, quien con el referido estatuto estableció reglas de justicia social en un sector en el que aún persisten serias desigualdades.Tampoco, eludió el debate político. Ante algunas críticas lanzadas por algún colega opositor a las políticas del gobierno, disparó: “Espero, ministro, que no cometa el error que se cometió en la administración anterior: Centralizar el apoyo del Banco Nación en una sola firma. El 30 por ciento de la cartera del banco es mucho y se lo dieron a una sola empresa, como Vicentin. Y ahora no se puede cobrar esa deuda”, en referencia al préstamo dado durante el macrismo a esa empresa cerealera y que se declaró en quiebra. “Sabe lo que significa el 30 por ciento de la cartera del banco en el apoyo a las economías regionales”, arremetió.Por su parte, Basterra, quien había mostrado un costado afable que le fue reconocido por la mayoría de los 45 senadores participantes del encuentro, tampoco evitó el cruce. Luego de que el legislador macrista, Alfredo D'Angelis, con intereses en el sector embistió contra algunas políticas ministeriales e intentó soslayar el peso de la deuda contraída por el gobierno anterior respondió: “Yo tengo una consideración distinta: 180 mil millones de dólares de incremento de la deuda no es un dato menor”. Indicó, además, que al asumir la gestión de Alberto Fernández, a causa de la compleja situación económica, el gobierno debió reconducir el presupuesto dejado por el macrismo, sobre todo para resolver la situación de la deuda pública, pero todo se agravó con la pandemia.“Lo que se decidió fue prorrogar el Presupuesto 2019 y, con los mismos criterios, estamos en una situación compleja analizando los gastos que podemos hacer”, replicó, al explicar cómo se manejan los recursos del estado para atender los problemas en los distintos sectores de la economía.Pero aclaró que el resultado es “un ajuste fáctico y no ideológico, a partir de la abrupta caída de la recaudación”. “No vivimos en un mundo creciendo, con una China con tasas del 8 por ciento de crecimiento, ni con una Europa en crecimiento. Estamos viviendo en un mundo con muchísimas tensiones, sin perder de vista las oportunidades que puedan surgir, en este contexto de pandemia”, detalló el funcionario nacional. Y estimó que, el cuadro de situación analizado, “nos exime a nosotros de decir lo que significó el endeudamiento”.Para remarcar, al finalizar su intervención, que hasta hay “economistas liberales que hablan de la argentinización del mundo”, al analizar el nivel de endeudamiento de los países centrales y de la caída económica mundial como consecuencia de los efectos del Covid-19.