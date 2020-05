Más de 180 kilos de carne no apta para el consumo decomisó Bromatología municipal

La Dirección de Bromatología del municipio capitalino informó que durante los intensos operativos de control que se realizan en diferentes sectores de la ciudad, en la jornada del viernes se decomisaron más de 180 kilos de carne vacuna no apta para el consumo.El director del área, Jorge Tarantini, explicó que “a partir de la tarea conjunta y coordinada que venimos desarrollando con la Policía provincial, decomisamos más de 180 kilos de carne vacuna que eran transportadas de forma inadecuada en una camioneta, sin cadena de frío y presentando caracteres organolépticos alterados”.“Junto a efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), de la Jurisdicción Cinco, se detuvo al conductor de la camioneta y los inspectores del área de Bromatología procedieron al decomiso de la carga, constatándose que no cumplía con las normas bromatológicas y no estaba apta para el consumo”.Seguidamente, el funcionario indicó: “Estos operativos los venimos intensificando en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de verificar la correcta higiene y salubridad de los alimentos que se comercializan, en resguardo de la salud de la población”.