La Reparación Histórica, un desagravio por tantas décadas de marginación

IMPRESIONADO POR EL PUEBLO



En la etapa final de la campaña electoral, Néstor Kirchner llegó a esta ciudad y tuvo una sorpresa mayúscula ya que mientras en otros sitios del país donde su apellido sonaba desconocido aquí se le tributó una conmovedora bienvenida.



Y en un escenario levantado en Rivadavia y José María Uriburu, quedó impresionado por las muestras de cariño del pueblo formoseño al que le prometió, del mismo modo que a su amigo Gildo Insfran, que si llegase a asumir la jefatura del Estado vendría pronto nuevamente para acordar la anhelada medida reparadora.



El ilustre visitante conocía la realidad local, más aún porque era idéntica a la de su Santa Cruz natal en la que se desempeñara como intendente y gobernador.



De allí que no dudara en manifestar públicamente que, de resultar electo Presidente, Formosa dejaría de ser la provincia postergada por las administraciones centrales.



Lo cierto es que asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003 y tres días después estuvo en Formosa firmando con el gobernador la anhelada acta de reparación en el Complejo Polideportivo Policial que ahora se denomina “28 de Mayo” en homenaje a esa jornada histórica que lo tuvo como sede.



Como resultado de ese acuerdo, la provincia dio un salto cuantitativo y cualitativo, situando a Formosa como el estado que mayor cantidad de obras públicas ejecuto en poco más de una década.



ACTO DE JUSTICIA

El gobernador Insfrán le agradeció a Kirchner el hecho de que a 72 horas de haber asumido haya cumplido con su visita, a la que calificó como "un sueño que nació con la misma historia de Formosa".



Además, aseguró que "la nueva herramienta pedida y que estaba relacionada con la eliminación de los bonos, no se trataba de una dádiva sino el reclamo por un acto de justicia.



La respuesta la recibió del entonces ministro de Economía y Producción, Roberto Lavagna, con el anuncio de que a la brevedad se acabarían los bonos provinciales en todos los distritos del país que los hayan emitido .



También que se llevaría a cabo la licitación de todos los bonos provinciales y que en cinco días hábiles los estados del interior que emitieron cuasi monedas volverían al peso.



OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR

Explicó que con las medidas que se tomasen se iba a acelerar el proyecto provincial que activaría sus bases económicas.



Insfrán dijo que la Argentina tenía una oportunidad histórica para cambiar ya que contaba con un presidente que venía del país periférico y que conocía de las luchas para alcanzar la Argentina federal.



De allí que se comprometiera a apoyar su objetivo de lograr la unidad nacional para fomentar la integración de un espacio social, económico y político desde el Mercosur.



DERECHO DE IGUALDAD



Ante unas 5.000 personas, el presidente Néstor Kirchner insistió en que su gobierno procuraría imponer un mismo derecho de igualdad para todos los argentinos en un país estable, con inclusión social.



“Les puedo asegurar que había instaurado una etapa de trabajo, de esfuerzo y solidaridad y se comprometió a trabajar de sol a sombra con todo su esfuerzo, pensando en todos con solidaridad”, sostuvo ante una multitud que fuera convocada en el Polideportivo policial de esta capital.



Kirchner le reveló a los formoseños que estaba trabajando para transformar económica y socialmente a la Argentina en una gestión que apuntaba a lograr un país mejor.



Aspiraba a recrear un país estable, con competitividad y con inclusión social, producción, trabajo, crecimiento económico y justicia social.



Era la Argentina que soñaba construir pensando en todos y, en ese sentido, pidió que lo ayudasen a construir “otra Argentina”.



“Vamos a hacer la Argentina de nuestros padres y de nuestros pioneros. Pido que me ayuden, que nos ayuden, que nos permitan construir otra Argentina”, resaltó Kirchner.



Minutos antes, el ministro de Economía y Producción, Roberto Lavagna, encabezó el acto con el anuncio de que en los próximos días “se acaban los bonos provinciales” en todos los distritos del país que los hayan emitido y que a la brevedad se llevaría a cabo la licitación de todos los bonos provinciales en cinco días hábiles los estados del interior que emitieron cuasimonedas volverían al peso.



DINAMIZAR EL PLAN



Después de ese 28 de mayo comenzaron los acuerdos por obras y emprendimientos entre la Nación y la provincia y como resultado de esa relación quedaron miles de kilómetros de caminos y rutas pavimentadas que integran territorialmente Formosa; los planes de energía eléctrica, agua potable y comunicaciones, así como también los programas de viviendas para esta ciudad y el interior.



La medida reparadora vino a dinamizar los contenidos del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial como parte del Plan de Gobierno de la provincia.



PLAN DE OBRAS



Néstor Kirchner volvió a Formosa el 14 de octubre de 2003 para compartir las inauguración del hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Peón”, manifestando que “con su nombre y lo que significa, marca todo un hito en nuestra historia”.



Se mostró gratificado ante una obra como como la del citado nosocomio porque marca calidad y justicia social “que a uno lo repotencia en la esperanza de la construcción de un país distinto, se puede decir que esto es equidad, que esto es cuidar la salud del pueblo, que esto es pensar en el futuro, que esto es pensar en nuestros amados hermanos y hermanas formoseños que van a tener una salud digna como merecen y, nosotros, realmente, nos adherimos fuertemente a este gran logro”.



El santacruceño realizó una nueva visita el 20 de enero de 2004 y cuando en una ceremonia cumplida en plena Costanera anunció un plan de obras públicas en la provincia por 411 millones de pesos, el desembolso más grande que otorgara desde su llegada al poder.



“Es hora de que en esta patria las dirigencias políticas salgan de la discusión banal. Nuestro pueblo ha llevado sobre sus espaldas los análisis y los diagnósticos de dirigentes que están en cómodos sillones. Por eso yo quiero recorrer la Argentina, para que llegue la voz federal, para que el pueblo federal, para que los hombres y las mujeres de este interior olvidado, más allá de los análisis y de los diagnósticos, puedan recibir la mano reparadora de la Argentina que los vuelve a considerar parte de su patria”, les expresó a los formoseños.



Se cumplen 17 años de la firma del Acta de Reparación Histórica por parte del ex presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán, quienes acordaban entonces un conjunto de obras y medidas para responder a las necesidades socio-económicas de la provincia de modo tal que fuese poniéndose a la par de los demás estados argentinos que fueron beneficiados con medidas que favorecieron el mejoramiento de la calidad de vida de sus pueblos.Ese acuerdo bilateral fue una verdadera bisagra histórica para la provincia ya que desde entonces se comenzó a hablar de antes y de después del 28 de mayo de 2003, sobre todo porque ese acontecimiento político impulso el comienzo de un periodo en que los viejos sueños comenzaron a hacerse realidad.Ese acto marcó un antes y un después en la historia de Formosa, dado que fue el inicio para que los viejos sueños comenzaran a ser realidad.Fue la herramienta política que posibilitó un formidable crecimiento para la provincia, sacándola de la marginación a la que fue relegada durante décadas por el gobierno central.Esta reparación histórica largamente gestionada por Insfrán que, finalmente, halló eco en su amigo Néstor Kirchner, ha sido considerada como una compensación y un desagravio a Formosa por tantas décadas de olvido que postergaron a su pueblo de vivir en igualdad de condiciones que los que habitan en sus provincias hermanas del país.