La Política del engaño Macrista-UCR

Lamentablemente era de esperar estas acciones indignas, que sólo es atribuible a maniobras de algunos “malos Formoseños”, que no cuentan con el apoyo popular y encuentran como único medio el aferrarse a viejas artimañas perversas, a vicios violentos y residuales en la práctica del oportunismo político que aún sobrevive y aparecen con más fuerzas en estos tiempos de pandemia-Coivid-19 bajo el lema de Maquiavelo, de que “el fin justifica los medios”. Por esta razón, aprovechan maliciosamente una información falsa de hermanos Paraguayos que vienen a nuestra provincia a cobrar el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), “pero lo que no explican con total malicia es que el “Anses y la Frontera” es responsabilidad “Nacional”, y el Macrismo manejó los destinos de la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019.Si en verdad las persistentes denuncias periodísticas del ex-diputado “Nacional”, Martin Hernández no responde a otros intereses, como tratar de causar desprestigio hacia el amplio apoyo ciudadano con el que cuenta el Gobernador Gildo Insfrán, con casi el 80% de votos a su favor y una excelente imagen positiva por su impecable Gestión de Gobierno que superó con creces las esperadas por los Formoseños, razón por la cuál lo habilita sin lugar a dudas a ser reconocido como el mejor Gobernador de la Argentina, y esta bien que así sea, porque durante su gestión se recuperó la dignidad del Pueblo que fueron olvidadas en décadas pasadas.Esta realidad finalmente indica que, bajo ningún aspecto, la figura del Gobernador Gildo Insfrán, puede quedar alterada o disminuida por un hecho de la inmoralidad y el oportunismo político de quienes pretenden llegar al Poder en Formosa pero son rechazados por los Formoseños. Estas maniobras maquiavélicas son castigadas en cada contienda electoral, por tratarse de acciones de un Partido Político como la UCR que vendió sus ideales por unos cargos públicos al Macrismo, claramente esto sirve de ejemplo de lo que no debe hacerse en política. Pero, repetimos, el Anses y la frontera es responsabilidad Nacional que hasta el 10 de diciembre de 2019 era manejado por Mauricio Macri y la UCR, por lo tanto, nada de estos ataques periodísticos maliciosos desmerece la conducta cívica de la Ciudadanía Formosa, que tributa con limpieza y en total libertad el rotundo apoyo a la labor del Gobernador Gildo Insfrán, único responsable de tener una provincia libre de coronavirus y un Estado atento a las necesidades de su Pueblo.