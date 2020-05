La policía secuestró cigarrillos ingresados de contrabando y detuvo a dos personas por infracción al DNU

Efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona 6 secuestraron una gran cantidad de gruesas de cigarrillos de origen extranjero. Asimismo detuvieron a dos hombres mayores por violar la cuarentena.Conforme las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía llevan adelante un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de la provincia en esta ciudad e interior.El hecho se registró ayer (viernes) alrededor de las 23 horas, circunstancias que efectivos del Comando Radiométrico Policial Zona 6 se encontraban realizando recorridas preventivas por los distintos sectores de la Jurisdicción, desplazándose por Ruta Nacional N° 11, a unos 200 metros aproximadamente del acceso al aeropuerto.En un momento dado, observaron la presencia de dos hombres al mando de una Motocicleta marca Honda Wave, quienes trasladaban tres bultos embalados, lo que llamó la atención de los uniformados.Por lo que se procedió a la demora e identificación de los mismos, realizándose las averiguaciones pertinentes en cuanto a pedido de captura y/o comparendo, asimismo se realizó al cacheo de seguridad correspondiente.Procediéndose a la verificación de las cajas, que por sus características, tamaño y peso podrían tratarse de mercaderías de procedencia extranjera, constatándose que se trataba de una gran cantidad de gruesas de cigarrillos de origen extranjero y al consultársele sobre la procedencia de la mercadería no pudiendo justificar, no contando con aval aduanero, presumiéndose que los mismos habían sido ingresados por pasos fronterizos no habilitados.En presencia de los testigos se realizó la apertura lográndose determinar que los bultos contenían en su interior un total de (87) gruesas de cigarrillos clasificados en: (64) gruesas marca Rodeo y (23) gruesas marca Eigth, los cuales se encontraban envueltos en tres bultos de cartón embalados.Efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes efectuaron toma fotográfica de los elementos secuestrados. Una vez finiquitadas las tareas en el lugar, los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta sede Policial.Por el hecho se labró el Expediente correspondiente con intervención de la Dirección General de Aduanas Delegación Formosa.Por otra parte, ambos hombres fueron notificados del Acta de Infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 que consiste en el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, quedando a disposición de la Justicia.