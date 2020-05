IPS inicia el lunes 11 el pago a beneficiarios a través de cronograma escalonado

Se prosigue brindando el servicio de atención nutricional en todas las Casas de la Solidaridad, bajo la modalidad de vianda, y con la entrega de bolsones de mercaderíasTal como ocurriera el mes pasado, el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) pondrá en marcha el próximo lunes 11 el cronograma escalonado de pago de las pensiones correspondientes al mes de abril a los beneficiarios de toda la provincia de acuerdo a la terminación de los DNI.Ello en virtud de la contingencia sanitaria por el coronavirus y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, buscando evitar las aglomeraciones.De acuerdo a lo confirmado por la directora de Seguridad Social del organismo, la licenciada Lidia Giménez, el pago correspondiente al mes de abril comenzará el lunes 11, jornada en la que percibirán sus pensiones los beneficiarios cuyos documentos finalicen en 0 y 1.Se proseguirá el martes 12 con los que tengan DNI con terminación 2 y 3; el miércoles 13 documentos terminados en 4 y 5; jueves 14 con finalización 6 y 7; y finalmente viernes 15, DNI terminados en 8 y 9.“Toda la semana que viene se estará pagando, por la mañana, en las distintas bocas de pago del Banco de Formosa”, consignó la funcionaria, marcando que “más del 60% de los beneficiarios cuenta con su tarjeta de débito. En el interior también poseen la tarjeta, no obstante se adoptará la misma modalidad de pago en las distintas localidades”.Asimismo, destacó que “la ayuda social hoy está en $5690, lo cual es importante porque el IPS junto con el beneficio económico brinda una bolsa de mercaderías que contiene seis productos de primera necesidad, que son azúcar, yerba, arroz, leche, harina y un postre que sería un dulce, en este caso un dulce de membrillo o batata, que es todos los meses”.Apuntó la licenciada Giménez que “también brindamos el servicio de atención nutricional en todas las Casas de la Solidaridad. Esto lo estamos realizando en la ciudad capital, cubriendo el 100%, ya que tenemos el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Tienen un servicio completo porque además de las comidas llevan frutas, postre y pan, lo cual representa un ahorro enorme en alimentos para los adultos mayores”.“La comida, que es de excelente calidad, es elaborada por las cocineras de las Casas, bajo la coordinación de los encargados y las encargadas, quienes en este tiempo tan difícil donde estamos en cuarentena están trabajando y poniendo lo mejor de sí para que no decaiga bajo ningún punto de vista la calidad de la comida, que siempre han recibido nuestros adultos mayores. Realmente es un trabajo digno de destacar el de ellos y ellas”, resaltó.Explicó que para el armado de los menús “trabajamos con un equipo de nutricionistas. Están las licenciadas Valeria Dellamea y Yolanda García, quienes son las dos profesionales del área que trabajan para elaborar el menú de acuerdo a la temporada”.En ese sentido, indicó que ante esta situación de pandemia y el aislamiento social “van a retirar la comida, ya que estamos trabajando con una modalidad de viandas. Nos estamos cuidando entre todos y especialmente a ellos, que son la franja más vulnerable ante esta enfermedad”, recalcó Giménez y agregó que “los abuelos llevan su comida, están siendo alimentados y bien atendidos. No hemos dejado en ningún momento de atender este servicio, inclusive los días feriados”.Tras señalar que en toda la provincia los beneficiarios del IPS son 10.500, reveló que en los cuatro años del mandato del expresidente Mauricio Macri se atendió a muchos beneficiarios del PAMI, que se vieron desamparados ante las políticas de ajuste y abandono de la anterior gestión nacional.“Hicimos un relevamiento por instrucción del administrador del IPS, Hugo Arrúa, y atendimos a muchos beneficiarios del PAMI que habían sufrido dentro de sus haberes descuentos y dejado de tener los beneficios de salud y medicamentos”, señaló la funcionaria.Por último, manifestó que todas estas situaciones hicieron que los beneficiarios del PAMI se acercaran al IPS y a las Casas de la Solidaridad, donde encontraron una atención nutricional que los ayudó a que puedan guardar un poco más su dinero y adquirir sus medicamentos.