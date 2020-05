Ibáñez describió la ayuda social y las líneas de apoyo a las PyMES

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, explicó la ayuda social tanto nacional como provincial que reciben miles de formoseños para enfrentar la actual situación de pandemia, como así también las líneas de apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas que brinda el Banco Formosa y los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos.El titular de la cartera económica provincial participó este lunes del parte informativo Nº 57 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En primer lugar, se refirió a los cronogramas de pagos de los distintos beneficios como asignaciones, tanto del tesoro nacional como del tesoro provincial. Este lunes, comenzó el pago de las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a aquellos que no superan la suma de $17.859, con documentos terminados en 1.Con respecto a la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, precisó que 47.676 beneficiarios que cobran a través de la tarjeta correspondiente comenzaron, también, este lunes su cronograma, con los documentos terminados en 1 y 0.Por otra parte, Ibáñez explicó que los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, que por una cuestión simplemente de tiempo no pudieron acceder a ella tras la firma del gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acceden al beneficio a través de su cuenta de AUH. Al respecto, aclaró que “el viernes pasado de acuerdo al cronograma nacional, debió comenzar el depósito en las cuentas de AUH pero por un problema técnico de transferencia de datos, no se pudo hacer. Hoy, ya está solucionado”.Consignó que son 32.100 los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar en toda la provincia, a lo que sumamos el Ingreso Familiar de Emergencia que “realmente tiene una cobertura familiar y territorial de una magnitud extraordinaria, dado que son 152.100 beneficiarios en nuestra provincia. Están cobrando por los cajeros automáticos aquellos que tienen CBU como así también quienes eligieron la Red Link o Banelco con los códigos que les envía el Banco Nación a sus teléfonos celulares o que se publican en la página de ANSES. Están cobrando normalmente y hoy comenzamos en la provincia los pagos a aquellos beneficiarios del IFE que no tienen CBU ni tarjeta de ninguna índole, es decir que no están bancarizados”.A partir del mediodía, en todas las sucursales del Banco Formosa se pagó conforme al cronograma a las personas con documentos terminados en O y comprendidos entre las letras “A” y “L”, mientras que también se inició el pago a los beneficiarios de Estanislao del Campo, General Lucio Mansilla y Villa General Guemes, sin inconvenientes, de acuerdo a la base de datos proporcionada por ANSES.Descuentos indebidosAquí, el ministro Ibáñez se refirió a descuentos que se pretendió efectuar del IFE por parte de quienes describió como “algunos vivos del sistema financiero, a través de operaciones propias o de terceros, que no tuvieron mejor idea que descontarles cuotas atrasadas, pagos raros…” y al respecto, informó: “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sacó una resolución y ordenó a las entidades financieras que tienen prohibido deducir algún concepto por operaciones propias o de terceros de las sumas depositadas en concepto de AUH, IFE y salario complementario”.El funcionario provincial puso énfasis en este aspecto: “Estas asignaciones no se encuentran en ningún caso alcanzadas por algún tipo de impuestos, se debe abonar al beneficiario el cien por ciento”.Empresas formoseñas que accedieron a créditos subsidiadosCon respecto a las líneas destinadas a las PyMES que tiene el Banco Formosa, indicó que “la primera, fue anunciada por el Presidente de la Nación para pagar sueldos a la masa salarial de las empresas que no pueden hacer frente a las mismas. El BF otorgó hasta hoy $155 millones para pagar 4716 sueldos y hay 64 empresas formoseñas que pagaron ya los dos meses: marzo y abril”.En cuanto a la segunda línea subsidiada a pedido de las cámaras y las PyMES, para capital de trabajo, al 24 por ciento, 18 meses, con 4 meses de gracia, el Banco Formosa ya otorgó $160 millones a 469 empresas.Sobre la última de las líneas, que también fue publicitada por el Gobierno nacional, conocida como la línea a tasa cero a través de tarjetas de crédito destinada a monotributistas y autónomos, informó: “Llevamos 772 beneficiarios por un monto de $79 millones”, aclarando que hay otros pedidos en procesamiento actualmente, por lo que se irán sumando en el transcurso de los días.Ibáñez consideró necesario informar a la comunidad datos concretos de la ayuda social y a las empresas para tener en claro “la magnitud del esfuerzo tremendo que están haciendo el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Provincia para asistir tanto a los trabajadores como a los beneficiarios de la economía informal y de las PyMES en este momento tan bravo y tan difícil que estamos pasando”.