Ibáñez anticipó que la fuerte caída en la recaudación Nacional afectará a la Coparticipación federal

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, explicó la fuerte caída en la recaudación nacional que dio a conocer la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, situación que afectará a los fondos que reciben las Provincias en concepto de Coparticipación Federal.Durante la conferencia de prensa de este martes del Consejo Integral de Atención a la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial aludió a los efectos de la cuarentena extendida en la recaudación fiscal y cómo los recursos tributarios de mayo reflejarán una situación aún más compleja, en particular en el caso del Impuesto al Valor Agregado.“La pandemia está creando tremendos perjuicios a la economía de todos los países del mundo. Ninguno está exento de recibir los tremendos coletazos del coronavirus. Nuestro país no puede estar alejado de esta realidad y en el día de ayer –por este martes- la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dio a conocer la recaudación tributaria del mes de abril, la que sólo subió 11 puntos, un 11 por ciento, que queda a casi 38 puntos alejados de la inflación real actual”, comenzó en su introducción el ministro de Economía para agregar una frase que resumió la situación: “Esta caída es muy grave y preocupante”.Indicó que la caída en la recaudación comenzó en los últimos meses del año pasado y se profundizó en el mes de abril, al arrastrar los efectos de los primeros 15 días de la cuarentena obligatoria y aquí anticipó que los datos de mayo serán aún más preocupantes, ya que tendrá que contabilizar toda la cuarentena del mes de abril.Tratando de aportar mayor claridad a los motivos de esta brusca caída, el doctor Jorge Ibáñez describió que la recaudación fiscal tiene dos grandes impuestos -exceptuando el comercio exterior y la seguridad social-: IVA, Ganancias y en tercer término Ingresos Brutos. “Cada diez pesos de impuestos que se recaudan, ocho pesos son por IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. ¿Qué pasó con el IVA? cayó en términos reales un 27 por ciento. Peor aún Ganancias, cayó un 31 por ciento. El IVA ya venía mal, es la recaudación de cada una de las ventas que se efectúa en la República Argentina. En enero había sufrido una variación real pero del 1 por ciento; en febrero del 8 por ciento que luego se aceleró al 15 por ciento en marzo y al 27 por ciento en abril. Se va profundizando la caída de uno de los impuestos que más recauda”, ahondó en detalles Ibáñez.Anticipó que la situación tributaria actual dada a conocer por la agencia federal de impuestos repercutirá en la vida de los formoseños, al sostener: “Los recursos del Estado nacional en gran medida se trasladan a las provincias como Coparticipación Federal de Impuestos, al que nosotros luego sumamos los recursos que recauda la Dirección General de Rentas. Hoy, todos están en bajante. No hay ningún área de recursos que esté en ascenso”.El doctor Ibáñez comprometió próximos informes, de acuerdo a las cifras oficiales que se den a conocer desde la AFIP y la Dirección General de Rentas.-------IFE: Beneficiarios no bancarizados cobraránen comisarías y destacamentos policialesEl ministro de Economía de la provincia, Jorge Oscar Ibañez informó las localidades que visitará el Banco Móvil para efectuar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) desde el lunes 11. El móvil se instalará en comisarías y destacamentos policiales por seguridad y conectividad a Internet.En el caso de los beneficiarios que no tienen CBU ni cuenta AUH, percibirán desde el lunes, y aquellos que vivan en alguna localidad con sucursal del Banco de Formosa, concurrirán al banco, DNI en mano y cobrarán por ventanilla. El horario establecido es de 12 a 15 horas.Para los demás, se implementará un operativo especial que incluirá el traslado del dinero en vehículos blindados, con custodia policial. “Se eligió como lugares de pago en cada localidad, a la comisaría o destacamento policial y dividimos la provincia en tres grandes zonas”, precisó Ibáñez.El móvil visitará la zona Este, llegando a las siguientes localidades: Buena Vista, El Espinillo, Laguna Naineck, Misión Tacaaglé, Riacho He-Hé, San Martín Dos, Siete Palmas, Tres Laguna y Villa General Güemes.Zona Oeste, sobre ruta nacional 81 las localidades que incluirá son: Estanislao del Campo, Laguna Yema, Pozo del Tigre, Pozo de Maza.La región sudeste, incluye a Lucio V. Mansilla, Herradura, Villafañe, Laishi y Villa 213.En algunos casos, por la cantidad de beneficiarios, se podrá pagar en un solo día, pero todo se irá informando anticipadamente.“Si a estas localidades de pago, se le suman aquellas donde hay sucursales, se podrá pagar en 35 puntos distintos de la provincia en forma presencial a todos aquellos que están en el cronograma de pago que comenzaba el día 6, y se pasó al 11”, indicó.En Capital, el banco habilitará cuatro sucursales, con cajeros presenciales el día lunes 11 para comenzar a atender a los documentos terminados en 0 de la letra “A” a la “M”.“En el interior, donde hay una tremenda preocupación de los beneficiarios y los intendentes, les vamos a informar cuando el banco nos de cronograma de día y hora donde estará el operativo especial de pago. Allí vamos a comenzar temprano, y luego veremos cómo sigue el cronograma” significó.Comenzó el pago a beneficiarios delIFE por cajeros de Red Link y BanelcoEste miércoles 6 comenzó el pago a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que optaron cobrar por los cajeros automáticos de Red Link o Banelco y la acreditación en CBU de acuerdo a la terminación del DNI.Según se indicó en el caso de los que optaron por Red Link recibirán un mensaje de texto y/o un correo electrónico con un código de extracción de 8 dígitos.Si optaron por Red Banelco deben ingresar a la aplicación de IFE en la página de ANSES, identificarse y allí encontrarán en la opción Banelco una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero.