Galarza: "Hernández pretende dar clase de moral con su título de especialista en corrupción"

Fernando Galarza, Director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete, se refirió a informes periodísticos de medios nacionales donde el señor Gabriel Hernández expone falsamente una metodología sobre el cobro del IFE.



Dijo Galarza que "medios nacionales habilitaron sus programas para que Gabriel Hernández, "especialista en corrupción" – título expedido por la Cámara Segunda en lo Criminal del Superior Tribunal de Justicia- pueda dar una nueva clase de moral a los formoseños".





Sin embargo, advierte Galarza que "los periodistas omitieron el currículum del docente a la hora de presentarlo para el inicio de la supuesta clase". "Ex intendente de la Ciudad de Formosa y condenado a prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, más un año de trabajos comunitarios por encontrarlo culpable del delito de peculado durante el ejercicio de su mandato".





Recordó que Hernández, es el mismo que, conforme consta en la sentencia que lo condena, recibió un ATN del gobierno nacional, por una suma importantísima, la cual no pudo justificar el destino que le diera a dicho dinero público.





"Las pretendidas clases arrancaron esta semana, su ayudante de cátedra es su propio hermano Martin Hernández, perdedor en la última interna de la UCR-Formosa, a quien le avala una amplia trayectoria en denostar y desprestigiar al pueblo formoseño, el mismo pueblo que optó por no acompañarlo en su trayectoria política, quizás por no poder hacer nada desde una banca".





Al mismo tiempo, destaca Galarza, "la Argentina mira con seriedad el desarrollo y dictado de una cátedra importantísima, Administración y Gobierno, dictada por Dr. Gildo Insfrán, Especialista en Triunfos – título emitido por el pueblo formoseño".





"El Dr Insfrán optó por un dictado de clases más práctico, llevando la teoría a la acción. Demostrando día a día, en cada clase, como administrar la cosa pública, más aun, en tiempo de pandemia".





"Demuestra en sus clases, los beneficios que genera tener un modelo y proyecto propio de provincia, la organización del sistema sanitario, el equilibrio financiero y la paz social, este último, de importante relevancia", afirma el Director de Asuntos Juveniles de la Jefatura de Gabinete.





Finalmente resalta: "No cabe duda que el buen manejo del Covid-19 y la buena organización del área de salud, incluso, la inauguración de un Hospital Interdistrital de Contingencia, único en el país, duele a quienes ya no están en contra de un modelo político, sino en contra del pueblo formoseño".



"Les duele que no haya casos de coronavirus, les duele que estemos preparados para cualquier eventualidad, les duele la organización, les duele que el pueblo formoseño está en comunión en esta lucha, les duele la paz social, hasta pareciera que les duele ser formoseños", consideró