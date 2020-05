Hay menos de mil personas aguardando su turno para ingresar a la provincia

En el marco de la conferencia de prensa habitual del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González informó que descendió a “menos de mil” el número de formoseños esperando fuera de la provincia para regresar a sus hogares. Asimismo, dijo que actualmente, ninguna persona está aguardando en el puesto de General Mansilla.“Ha descendido a menos de mil porque otorgamos los turnos de ingreso a muchísimas personas que estarán llegando en los próximos días, tenemos libre el Estadio Centenario, la fundación Aborigen Rugby, la fundación Racimo se libera en estos días”, señaló el ministro al referirse a los centros de alojamiento preventivo donde las personas que llegan a Formosa deben realizar 14 días de cuarentena obligatoria.Por otra parte, ratificó que actualmente no hay personas aguardando en el ingreso a Formosa, en General Mansilla, porque “a quienes intentaron ingresar a la provincia sin fecha de autorización se les ha explicado cuál es la situación”.Aquí el funcionario resaltó las medidas sanitarias que tomó Formosa para el ingreso ordenado y administrado a nuestro territorio provincial y de la cuarentena obligatoria y controlada. Destacó que “está siendo tomado como ejemplo por otras provincias y lo están aplicando, pero también tomamos conocimiento ayer que España empezó a aplicar la misma metodología, lo que habla a las claras del compromiso que estamos tomando los formoseños y que nos permite estar en una situación sanitaria que es necesario protegerla”.En otro orden, reconoció que con la ampliación progresiva de actividades pueden volver a trabajar muchas personas y se advierte un aumento de circulación de personas, aunque las felicitó por el uso del barbijo.También informó que la Provincia terminó convenios que “a partir del día de hoy vamos a empezar a firmar con los distintos consejos y asociaciones profesionales para que asuman la corresponsabilidad, en cuanto a la apertura de esas actividades”.AborígenesEl ministro González fue consultado sobre la noticia periodística que indicaba que un grupo de originarios intentó crear un ejército comunitario para controlar el ingreso y la salida al Lote 42, en jurisdicción de Las Lomitas. A propósito de este tema, señaló que el trabajo que se realiza con las comunidades indígenas es “muy bueno e interesante, se tienen reuniones en el marco del coronavirus y se planifican medidas de cuidado. Están muy conscientes de la necesidad de cuidar el territorio provincial respecto del ingreso de personas que provengan de otras provincias, no por una cuestión de estigmatización sino de salud pública”.“El Lote 42 en Las Lomitas es una comunidad wichí que tienen una idea equivocada de cómo es la gestión de la seguridad pública que en Formosa está en manos del gobierno provincial, no hay ninguna delegación a ninguna institución por fuera de la policía de la provincia”, precisó.Jorge González advirtió que al tratarse de un hecho grave, se iniciaron las actuaciones judiciales, allanamientos y detención de personas y recordó que en el Chaco, precisamente en El Sauzalito (Chaco) están teniendo dificultades similares.“Desconozco cómo es el tratamiento del normativo del derecho público chaqueño, pero acá es claro, la seguridad pública es exclusiva del gobierno provincial y así está legislado”, enfatizó.Avanzó al señalar que “en la Argentina hay un reconocimiento de los pueblos indígenas, pero esto no significa que existan prerrogativas diferenciadas al resto de los ciudadanos. Los derechos que tienen los pueblos indígenas son de carácter comunitario: acceso a una educación intercultural bilingüe, posibilidad de tener en propiedad comunitaria las tierras y respeto de su cultura e identidad étnica”.Profundizar controlesAl ratificar la necesidad de profundizar los cuidados por el coronavirus, detalló que “salvo Catamarca, ninguna provincia tiene la situación que tenemos hoy en Formosa.“Vamos a profundizar los controles, esta madrugada detectamos personas que habían ingresado a la provincia provenientes de General Roca (Chaco), lugar donde hay casos sospechosos o confirmados, también en Laguna Yema, todas están en cuarentena ya”, señaló por último el ministro Jorge González.