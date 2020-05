Hablemos sobre salud metal : 1er Encuentro abierto a la Comunidad

En el marco de la pandemia que estamos atravesando, siendo conscientes de que en nuestra provincia AÚN NO HAY CASOS CONFIRMADOS de COVID-19, debiéndose esto, en primera instancia a un abordaje inmediato del gobierno provincial y segunda instancia a un pueblo que acompaña sus lineamientos; no podemos dejar de lado que NUESTRAS VIDAS HAN CAMBIADO ROTUNDAMENTE.



YA 47 DÍAS AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO



Personas que ingresan a la provincia y se encuentran conviviendo por 14 días con desconocidos, SUPER MADRES que se encuentran desbordadas por el incremento de las demandas familiares (ahora también se sienten docentes), víctimas de violencia en cuarentena con su agresor, docentes adaptando sus planificaciones a un nuevo modo de dictado de clases (duplicando la mayoría de ellos el tiempo que trabajaban), los niños que quieren salir a jugar a las plazas, los jóvenes extrañan las reuniones interminables, síntomas esperables de una pandemia (alteración en el estado de ánimo, ansiedad, angustia, miedo, tristeza, irritabilidad, desgano, soledad, entre otras), problemas de comunicación, falta de empatía, poca asertividad para decir lo que me molesta, las familias aprendiendo a convivir las 24 hs. juntos, cambios en los ciclos de descanso, insomnio y ni hablar del estrés de los profesionales de la salud, personal de las fuerzas, funcionarios públicos, expuestos a un incremento de no solo sus actividades laborales sino también, más allá del temor al contagio, temor a contagiar a sus familias.



LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL



“No es cosa de LOCOS, es cosa de TODOS”. Famosa frase publicada por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar la importancia del cuidado de la salud mental de TODOS. No siendo la “única causa de consulta” estar atravesando una dificultad o un padecimiento mental, sino también, de comenzar a implementar el cuidado de la salud mental con los profesionales idóneos, como trabajar el cuerpo en un gimnasio, alimentarse saludablemente con un nutricionista, entre otras.



¿CUÁNDO CONSULTAR CON UN PSICÓLOGO?



Cuando hay problemas laborales, ante el fallecimiento de un ser querido, por consumos problemáticos de sustancias, problemas de autoestima, o para desarrollar la misma, o para gestionar el estrés, para mejorar tus relaciones interpersonales, o simplemente porque ESTAS ATRAVESANDO UNA PANDEMIA, por ejemplo. Son múltiples las causas que nos pueden movilizar a sacar una consulta, EL PROCESO NO ES SENCILLO, PERO SEGURAMENTE EL RESULTADO DE HABERLO HECHO SERÁ BENEFICIOSO.



REDES INTEGRADAS DE SALUD MENTAL CON BASE EN LA COMUNIDAD



En nuestra provincia contamos con múltiples dispositivos de asistencia destinados al abordaje de la salud mental, Centros de Atención Primaria de la Salud, Hospitales, Asistencia Comunitaria, Clínicas, Sanatorios, Fundaciones, Institutos, Secretarías, Oficinas, y muchos espacios más. Cada día son más los profesionales habilitados para asistir como licenciados en psicología y hoy, ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA CONTAMOS CON MÚLTIPLES DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA. La Línea 107, el Dispositivo de Guardia que funciona TODOS LOS DÍAS de 8 a 22 hs. a cargo de la Red de Profesionales PATERF (Programa de Atención Terapéutica para personas en situación de Escasos Recursos) de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental”, solo llamando al 3704868861 (no tiene costo), el Programa #FormosaRESILIENTE que transmite su canal en VIVO todos los jueves a las 21.30 hs. hablando sobre salud mental, donde las personas pueden hacer las preguntas y son respondidas por profesionales y muchos espacios más que se están adaptando a esta nueva forma de vida, de trabajo y que día a día consolidan sus redes de trabajo para brindar una mayor y mejor asistencia en salud mental a nuestra comunidad formoseña.



HABLEMOS SOBRE SALUD MENTAL: 1ER ENCUENTRO ABIERTO A LA COMUNIDAD: “CUIDANDO NUESTRO BIENESTAR MENTAL EN ÉPOCAS DE COVID-19”



Este viernes 22 de Mayo, de 9 a 18 hs. se brindará un encuentro abierto a la comunidad destinado a HABLAR SOBRE SALUD MENTAL, VISIBILIZANDO LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL en los tiempos que nos toca vivir, a cargo de múltiples profesionales de la salud mental del país y Brasil, que nos brindarán herramientas de AUTOCUIDADO y también para el CUIDADO DEL OTRO.



La misma se brindará por cable, radio, en vivo por las redes y por la plataforma ZOOM. Más adelante se compartirá información más detallada de esto, pero el programa que se desarrollará ese día será un programa que amerita reservar ese día para ustedes, comprar pororó y tener a mano un anotador.



PROGRAMA:



• 9.00 Bienvenida. Lic. Benítez, Carmen (Formosa)



• 9.10 El rol materno en épocas de aislamiento social y el cuidado de la salud mental. Lic. Suarez, Gabriela (Formosa)



• 9.50 Contención y acompañamiento a víctimas de violencia en épocas de pandemia. Lic. Paredes, María José (Formosa)



• 10.30 El nuevo rol docente y el cuidado de su Salud Mental. Lic. Silva, Juan (Formosa)



• 11.10 Impacto emocional del aislamiento social preventivo obligatorio y el autocuidado durante esos 14 días. Lic. Juliá, Verónica (Formosa)



• 11.50 El lugar del niño y el cuidado de su salud mental en tiempos de pandemia. Lic. Rolón, Carolina (Formosa)



• 13.30 Estrategias de afrontamiento para el estado de ánimo en tiempos de distanciamiento social. Lic. Arrúa, Rubén (Formosa)



• 14.15 Comunicación, asertividad y empatía en tiempos de pandemia. Dra. Casali, Ivana (Sao Pablo, Brasil)



• 15.00 Convivencia en épocas de pandemia: comunicación, negociación y conflicto. Lic. Martínez, David (Resistencia, Chaco).



• 15.45 Higiene del sueño en épocas de COVID-19 para un descanso adecuado. Lic. Balderrama, Verónica (Formosa)



• 16.30 Cuidando el bienestar mental de los profesionales de la salud. Lic. Kinstler, Gisela (Libertador San Martín, Entre Ríos)



• 17.15 La resiliencia, como desarrollarla individual y colectivamente. Lic. Benegas, Alejandro (L. N. Alem, Misiones)



• 18.00 Cierre. Müller, Yessica (Formosa)





SEAMOS RESILIENTES



Los invitamos a todos a participar de este encuentro para aprender JUNTOS sobre el cuidado de la salud mental y desarrollar la resiliencia. Las personas resilientes no solamente son capaces de afrontar situaciones de gran estrés, sucesos traumáticos y hasta catástrofes con más facilidad, sino que también pueden salir de ellas fortalecidos.



¡Los esperamos!

Müller, Yessica. Licenciada en Psicología, Especialista en Psicoterapia Cognitiva, Psicóloga Clínica, Docente, Presidente de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental”, Coordinadora del Programa PATERF y del Programa #FormosaRESILIENTE.



CUIDANDO nuestro Bienestar Mental en épocas de COVID-19