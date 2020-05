González dio precisiones del convenio que permitirá acceder a netbooks y tablets a más alumnos formoseños

El titular de la cartera de Gobierno también se refirió al nuevo ciclo de cuarentena en la Escuela de Cadetes y a los controles en las zonas fronterizas.El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, informó sobre la firma de convenio entre el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Lo hizo durante la conferencia de prensa de este viernes del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19.“Este es un paso importantísimo en la recuperación de ese anhelado sueño de alcanzar los argentinos la soberanía tecnológica”, adjudicó González a la firma del convenio de este jueves entre Trotta, Insfrán y otros nueve mandatarios del Norte Grande, que garantiza la entrega de 55 mil netbooks y 22 mil tabletas que serán distribuidas en el marco de la pandemia para facilitar el acceso a la tecnología.En este sentido, el funcionario provincial aclaró que las netbooks son un remanente del programa Conectar Igualdad, “un programa creado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nació en el año 2010. Los argentinos habíamos recuperado la posibilidad de fortalecer nuestro sistema de jubilación pública -a través del sistema de reparto- y todos aquellos fondos que estaban orientados a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones se reorientaron hacia el sistema público, dejamos el sistema de capitalización y pasamos al sistema de reparto”, explicó el ministro.“Ahí se generó un importantísimo fondo, que fue el fondo solidario de la ANSES, a partir del cual pudimos realizar los argentinos una importantísima serie de inversiones. En materia educativa, el Conectar Igualdad fue algo muy importante, revitalizando lo que fue la industria de la fabricación de computadoras en Argentina”, resaltó.En este marco, el ministro González lamentó que luego del año 2015 el programa dejó de funcionar y el fondo fue “destruido”.NúmerosEl titular de la cartera de Gobierno indicó que entre los años 2010 y 2015, Formosa recibió 127.916 netbooks y aulas digitales móviles, destinadas a las escuelas primarias.“Habíamos podido cubrir el universo de los estudiantes secundarios de primer al último año, pero en diciembre del 2015 cambió el signo político y en el 2016 recibimos un remanente de aquel programa, 11.316 computadoras y tablets; después, se modificó el programa, el Conectar Igualdad pasó al recuerdo”, describió el ministro.Especificó que en los años 2017, 2018 y 2019, la provincia de Formosa no recibió ni una nueva herramienta tecnológica desde Nación y que luego del cambio de gestión nacional –con el presidente Alberto Fernández- se encuentran en diciembre del 2019 “cientos de miles de computadoras, netbooks y tablets”.En este sentido, denunció que “también se encontraron cientos de miles de dosis de vacuna antigripal, cientos de miles de medicamentos, (…)”, en este marco puntualizó que Formosa solicitó la entrega de 10.000 computadoras a los estudiantes de las escuelas secundarias.Hizo hincapié en la integralidad del modelo político formoseño que lleva soterrado más de 2.000 kilómetros de fibra óptica, a lo que agregó: “El gobernador Gildo Insfrán le expresó a nuestro ministro de Educación: “Ustedes, con esto lo que nos están entregando es un automóvil, lo importante de eso es que nosotros tenemos las autopistas por dónde van a poder circular estos automóviles”.Acciones de cuarentenaEn otro orden, el ministro informó que son 1.430 las personas inscriptas y que este viernes comenzó un nuevo ciclo de cuarentena en la Escuela de Cadetes de la policía. “Entre hoy y mañana vamos a completar la capacidad de ese lugar y hay un equipo del Ministerio de Gobierno trabajando con las personas del Obispado en el establecimiento Juan Pablo II para verificar qué capacidad puede tener ese lugar para la contención de los formoseños que quieran volver a la provincia”, agregó.En cuanto a quienes anhelan regresar a la provincia pero no cuentan con vehículos propios, indicó que “estamos trabajando en el asociativismo para que las personas vayan uniéndose y contraten un servicio de traslado, porque termina siendo el mismo costo de un pasaje de Buenos Aires a Formosa, por ejemplo”.Garantizó el éxito de la operación y la comunicación fluida con cada actor; además resaltó “la solidaridad de los formoseños en este momento de pandemia” y agradeció a las instituciones “UPCN, ATE, Centro de Empleados de Comercio, el Consejo Profesional de la Abogacía”, por ofrecer sus instalaciones para realizar la cuarentena.Controles fronterizosEl ministro de Gobierno aclaró que cuidar las fronteras es responsabilidad del Estado Nacional y que la policía provincial realiza un apoyo secundario a las fuerzas federales; no obstante, precisó: “En el caso de la ciudad de Clorinda hay dos sectores bien distintos uno del otro que son responsabilidad directa de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina. La policía de la provincia en sus permanentes recorridos hace un trabajo de apoyo secundario a este tipo de control que realiza el Estado Federal”.En este sentido, informó que se solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación “refuerzos o profundización en la planificación del control fronterizo” y a Prefectura “que profundice la custodia de nuestras costas en la ciudad capital, en los distintos lugares estratégicos como asimismo en el control de la zona de Cano”.“Con la policía de la provincia estamos haciendo los controles en los caminos internos que comunican la ruta n° 9 -Cano con Mansilla-, y la zona con Payaguá. Hemos fortalecido con gran movimiento de personas, personal y de materiales la costa del Río Bermejo, hemos reforzado la seguridad ahí, hemos enviado lanchas a distintos lugares del Río Bermejo y lo están patrullando permanentemente; como también hemos dotado de mayor personal policial y de vehículos en la zona -desde Sumayén hacia el oeste provincial- son los lugares estratégicos que debemos tener cubiertos en este momento”, sostuvo.Resaltó González el nivel de participación ciudadana al dar aviso a la Policía de cualquier actitud de terceros que ponga en peligro a la salud pública.Pedidos de flexibilización comercialConsultado por la preocupación del sector comercial y el pedido de abrir ciertas actividades, el ministro transmitió tranquilidad y afirmó que “desde el Gobierno provincial se está trabajando arduamente en las distintas posibilidades, con los respectivos protocolos de actuación para cada actividad y caso”.“Recibimos muchos pedidos, pero aguardamos las definiciones que se establezcan en materia de política sanitaria nacional, no vamos a hacer futurología, vamos a hacer los comentarios pertinentes sobre las definiciones de política sanitaria nacional que realice el presidente de la Nación y la correspondiente firma del DNU”, cerró el ministro.