Formosa sin COVID-19: Insfrán se reunió con intendentes para analizar las medidas sanitarias

Además, el primer mandatario provincial suscribió en la mañana de este viernes un convenio marco con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para obras sanitarias de acceso al agua potable y saneamiento cloacalEl gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con los 37 intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia, a los fines de analizar el estado de situación de las medidas implementadas en la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.Así fue informado en la conferencia de prensa que brindó este viernes 15 el Consejo Integral de la Emergencia COVID-19, que también confirmó que la provincia de Formosa prosigue sin casos positivos confirmados de coronavirus, manteniendo su status sanitario óptimo.El titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el ministro Jorge Abel González, efectuó la lectura del parte informativo, participando también de la conferencia el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el intendente capitalino Jorge Jofré y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.Se indicó que en las últimas 24 horas se incorporaron a cuatro pacientes para estudio en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención.Se trató de un hombre de 67 años, con antecedentes de cirugías cardíacas y neumonía que ingresó al Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón, sin antecedentes epidemiológicos, en asistencia respiratoria mecánica y mal estado general, se le tomaron las muestras y falleció este jueves por la tarde.Asimismo, una mujer de 84 años se internó con cuadro de neumonía y en asistencia respiratoria mecánica en el Hospital Central, donde se le tomaron las muestras. Ambos casos dieron resultado negativo a coronavirus.A esto se sumó una persona asintomática estudiada este jueves, totalizando 491 análisis realizados en la provincia, todos con resultado negativos a COVID-19.Además, otro paciente de 23 años proveniente de Misiones presentó fiebre y fue aislado en el Hospital Central, donde se le tomaron las muestras.Finalmente, una mujer de 26 años con síntomas respiratorios se internó en una clínica privada, tomándosele las muestras correspondientes. De estos últimos dos pacientes se esperan los resultados para el transcurso de la jornada.Por todo ello, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.A su vez, se comunicó que en la tarde de este jueves el gobernador de la provincia, el doctor Insfrán, mantuvo una reunión de trabajo con todos los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia.En la misma se habló sobre el estado de situación de las medidas implementadas para abordar de manera integral la emergencia sanitaria y se dialogó sobre la realidad nacional, provincial y de cada localidad.En ese sentido, se destacó “la unidad y el compromiso de las autoridades comunales en el trabajo coordinado con la provincia para enfrentar a esta pandemia y cuidar de la vida y la salud de todos los formoseños y las formoseñas”.Existen 635 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada de este viernes se dará de alta a 27 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2527 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.Este jueves ingresaron 659 vehículos al territorio provincial, de los cuales 651 eran camiones de carga. Son un total de 773 personas, 16 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 37.509 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 295 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 10.473 vehículos y se secuestraron 85 de ellos.Además, a partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 33 automóviles y 45 motocicletas.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 15 comercios de diferentes rubros, labrándose 12 actas de infracción, secuestrándose 80 kilos de carne y embutidos no aptos para el consumo y clausurándose preventivamente tres comercios.En lo referido a la clausura preventiva de un supermercado céntrico de la ciudad de Formosa realizado el día miércoles 13, la Subsecretaría informó que dicho local no contaba con la habilitación municipal para su funcionamiento según ordenanza vigente y sus trabajadores no contaban con los elementos de bioseguridad obligatorios para su protección personal, violando los protocolos sanitarios vigentes para dicha actividad y poniendo en riesgo la salud pública.En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 39 comercios, labrándose 21 actas de infracción, con secuestro 2500 litros de bebidas alcohólicas y gaseosas vencidas. Asimismo, se clausuraron 15 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación al brote de dengue, este sábado 16 de mayo se continuará con la fumigación espacial en localidades del interior; en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios San José y 2 de Agosto de Clorinda, San Blas de Laguna Blanca, la Nueva Laishí de Misión Laishí e Itatí de Pirané. Asimismo, se realizará este trabajo en la ciudad capital en los barrios Villa Lourdes, Mistol 1, Villa del Rosario y San Martín.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se realizará en el barrio Villa Lourdes.En otro orden, se anunció que en la mañana de este viernes el gobernador Insfrán firmó un convenio marco con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para obras sanitarias de acceso al agua potable y saneamiento cloacal por un monto de $2.310.837.902.Ello permitirá avanzar con las obras de provisión de agua potable de Villa Escolar, ampliación y optimización del sistema de distribución de agua potable de Ingeniero Juárez y sistemas de desagües cloacales de Riacho He Hé, Pirané y los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel, Liborsi y Balbín de la ciudad capital.En esa línea, desde el Consejo se consideró oportuno resaltar que “estas importantes obras forman parte de nuestras políticas integrales con impacto directo en la calidad de vida y la salud de todos, y además, se firmaron en el día de los trabajadores de obras sanitarias, a quienes aprovechamos para saludar”.“En este Día Internacional de la Familia y Día de la Madre Paraguaya, a quienes saludamos afectuosamente, queremos poner de resalto que es el amor fraterno y a nuestras familias la fuerza que nos guía a cuidarnos y cuidar a otros”, se remarcó.Se puso de relieve la importancia de “cumplir con las medidas sanitarias vigentes, lo cual hoy implica proteger a nuestros seres más queridos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.