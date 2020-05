Formosa sin casos de coronavirus, no baja la guardia: 697 personas con aislamiento obligatorio y preventivo

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este domingo que la Provincia continúa sin casos positivos de coronavirus. No obstante, continúan las medidas de prevención y seguridad para evitar el ingreso del virus al territorio formoseño.Según se informó, en las últimas 24 horas se incorporó para estudio a un paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta. Se trata de un hombre de 48 años, con antecedente de leucemia crónica, internado en una clínica privada por neumonía, por lo cual se le tomaron las muestras y fueron enviadas para estudio al Laboratorio de Biología Molecular. En el transcurso del día, estarán los resultados.En el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 25 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas resultados negativos a coronavirus. Con estos, suman 822 los test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia.En razón de lo expuesto, la Provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de COVID-19.Existen 697 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha, se darán de alta a 7 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.En cuanto al tránsito de vehículos, este sábado ingresaron 459 al territorio provincial, de los cuales 421 eran camiones de carga. Son un total de 634 personas, 173 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 22.432 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. De ese total, fueron judicializadas 423 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.628 vehículos y se secuestraron 65 de ellos y 1 embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron este sábado 24 automóviles y 34 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 303 personas por no usar el barbijo en la vía pública.La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización este sábado en seis comercios de diferentes rubros, labrándose cinco actas de infracción. En la semana, totalizaron 85 los comercios inspeccionados, 101 actas de infracción labradas, 3,5 toneladas de mercaderías vencidas y alimentos no aptos para el consumo secuestrados, y ocho comercios clausurados preventivamente.En los controles bromatológicos realizados este sábado por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron 26 comercios, clausurándose 20 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Este lunes continuará la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial y capital. El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Porteño Norte y ACA de Clorinda, San Martín de Ingeniero Juárez, El Pindozal de Pirané y la localidad de El Potrillo, mientras que en la ciudad capital se intervendrá con esta tarea en los barrios La Floresta, La Nueva Formosa, Villa del Carmen y San Francisco.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial continuará este lunes en el barrio La Floresta.En cuanto al cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial, este lunes percibirán sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 6 y 7.Hoy se cumplen 70 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por parte del Gral. Juan Domingo Perón, decisión estratégica que puso al país a la vanguardia mundial en el desarrollo del uso pacífico de la energía nuclear.Formosa decidió ser protagonista de esta política tanto en la fabricación de combustible para las centrales nucleares con la mayor tecnología mundial disponible, así como con el Centro de Medicina Nuclear “Dr. Néstor Kirchner”, ambas iniciativas que a pesar de haber sido paralizadas y desfinanciadas durante la gestión nacional anterior, esperamos reactivar prontamente para brindar a la población servicios de diagnóstico y tratamiento para muchas enfermedades, incluyendo la radioterapia para pacientes oncológicos.“No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte oficial del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.