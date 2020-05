Formosa se mantiene sin casos de COVID-19

Se encuentran en estudio tres casos sospechosos, cuyos resultados estarán en el transcurso de la jornadaLa provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, informó este lunes 4 el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.En el despliegue de la estrategia de vigilancia intensificada en etapa de contención, en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a tres pacientes con neumonía, dos de ellas internadas en una clínica privada, ambas mujeres de 55 y 63 años, a las cuales se les tomaron muestras que se remitieron a laboratorio.La tercera paciente es una mujer de 79 años, con antecedentes de enfermedad inmunológica, que ingresó en la unidad de cuidados respiratorios del Hospital del Alta Complejidad, necesitando asistencia respiratoria mecánica, por lo cual se le tomaron las muestras respectivas. Se esperan los resultados de estos tres casos para el día de la fecha.En el marco de la búsqueda activa de casos, en la jornada del domingo se les tomaron muestras a cuatro personas con antecedentes de viaje que provenían de Buenos Aires, cuyos resultados fueron negativos a coronavirus.Por ello, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19.El encargado de la lectura del parte informativo del Consejo fue el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, participando también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el intendente capitalino Jorge Jofré y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.Existen 861 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 426 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 435 en el interior provincial.Este lunes se dará de alta a 235 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.En la jornada de este domingo ingresaron 237 vehículos al territorio provincial, de los cuales 233 eran camiones de carga. Son un total de 273 personas, 18 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 15.860 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 444 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5251 vehículos y se secuestraron 231 de ellos y una embarcación.A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patentes, se secuestraron 35 automóviles y 59 motocicletas.En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa se inspeccionaron ocho comercios, clausurándose cinco locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, este martes 5 se continuará con la fumigación espacial en la ciudad capital, Laguna Blanca, Laguna Naineck y Riacho He Hé.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en el centro 2 del barrio San Francisco de Laguna Blanca, barrio Santa Elena de Siete Palmas, 8 de Diciembre de Ibarreta y El Porvenir, Parque Urbano, Mistol, Villa del Carmen, San Francisco, San Martin y Covifol de la ciudad capital.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Municipio capitalino se desplegará en el barrio 2 de Abril y junto con Vialidad Provincial se continuará en el barrio República Argentina.Respecto de la campaña de vacunación antigripal 2020, se consignó que se han aplicado un total de 61.444 dosis, especialmente en los grupos de riesgo inicialmente incluidos en la campaña, es decir, niños de 6 meses a 2 años, embarazadas, personal de salud y de seguridad, y adultos mayores de 65 años.En el marco de la continuidad de las políticas nutricionales de la provincia, se informó que este lunes 4 se inició la semana uno del Plan Alimentario Nutrir, en la que las familias beneficiarias podrán retirar su mercadería en los lugares, días y turnos establecidos en sus respectivas tarjetas.En cuanto al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se comunicó que en la jornada del lunes se entregarán los módulos alimentarios a las familias de las comunidades de Clorinda, y el martes se hará lo propio con las familias indígenas de Misión Tacaaglé y Loro Cué siguiendo el cronograma habitual de distribución.En ese sentido, desde el Consejo se destacó que “la actividad productiva en la provincia continúa sin interrupciones. En el sector paippero es permanente la compra de producción de alimentos por parte del Gobierno provincial para el abastecimiento de los distintos programas nutricionales”.“En el sector ganadero se están implementando mecanismos novedosos de comercialización de hacienda con los remates no presenciales vía internet, como el realizado en la localidad de El Colorado en los últimos días de abril, y próximamente se realizará en Comandante Fontana el día 6 de mayo y en Las Lomitas el 21 de mayo, utilizando este mismo mecanismo tecnológico”, se resaltó.En otro orden, se comunicó que se continúa el cronograma de pago de haberes con recursos propios del Estado Provincial. Este martes 5 de mayo percibirán sus haberes el personal activo de la Administración Pública Provincial con DNI terminados en 3, 4 y 5.Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se puntualizó que se coordinó con las autoridades nacionales de la ANSES una modalidad de pago adecuada a las necesidades de los beneficiarios formoseños.En ese sentido, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Ibáñez, pormenorizó sobre los nuevos lugares de pago (que serán exclusivamente del Banco de Formosa) y el cronograma con los días y horas para percibir este beneficio.Información verazPor último, se puso de relieve que “en este parte informativo Nº 50 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 queremos ratificar el compromiso que asumimos de brindar información clara, oportuna y veraz, basada en la evidencia, pues ella resulta fundamental en este momento de incertidumbre mundial, a fin de ayudar a los formoseños a protegerse y prepararse para contener el avance del COVID-19 y actuar de la mejor manera posible como individuos y como comunidad”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, finaliza el parte.