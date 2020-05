Formosa libre de COVID-19: “Sigamos cumpliendo todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes”

Dos casos sospechosos, al igual que las muestras tomadas a ocho personas asintomáticas, dieron resultados negativosLa provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados de coronavirus, informó este martes 26, en su parte informativo número 73, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por Decreto 100/20 del Poder Ejecutivo Provincial (PEP).Participaron de la conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, quien tuvo a su cargo la lectura del informe, el ministro de Cultura y Educación, el doctor Alberto Zorrilla, y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.En ese marco, se comunicó que en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a dos pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta.Se tratan de un hombre de 63 años, con antecedente de mieloma múltiple, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, que tuvo análisis negativo a coronavirus en su ingreso a la provincia y al quinto día de cuarentena presentó fiebre, razón por la cual se tomó un nuevo hisopado para estudio; y un hombre de 56 años, con síntomas respiratorios y fiebre, sin antecedentes epidemiológicos, aislado en el Hospital Central, donde se le tomaron las muestras.A su vez, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas ocho personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.Con estos, suman 712 los test realizados desde el comienzo de la pandemia en Formosa, que a la fecha mantiene su status sanitario libre del virus.Este lunes ingresaron 388 vehículos al territorio provincial, de los cuales 383 eran camiones de carga. Son un total de 441 personas, 6 de ellas con intención de permanecer en la provincia, iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Fueron controladas 11.280 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 254 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5946 vehículos y se secuestraron 26 de ellos y una embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron siete automóviles e igual número de motocicletas. Asimismo, fueron notificados 341 personas por no usar el barbijo en la vía pública.En los controles bromatológicos efectuados este lunes por la Municipalidad de Formosa se clausuraron siete locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.Con respecto al brote de dengue, se informó que el dato actualizado es de 4157 casos positivos, lo cual significa una reducción del 8,4% de la incidencia de los casos nuevos en relación a lo reportado la semana anterior, y una reducción del 65% con respecto a la última semana de abril.“Este sostenido descenso de la curva de contagio evidencia la importancia del permanente trabajo de control domiciliario, descacharrizado y fumigación que realizamos, así como el compromiso de todos los vecinos en el cuidado personal con repelente y la eliminación cada tres días de los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia del mosquito”, se remarcó desde el Consejo.En ese sentido, se indicó que este miércoles 27 de mayo se proseguirá con la fumigación espacial contra el dengue en localidades del interior provincial; en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en los barrios Km 2, Km4 y Pilcomayo de Clorinda, San Cayetano de Ingeniero Juárez, 20 de Junio de Pirané y la localidad de El Chorro.En la ciudad capital se intervendrá con esta tarea en los barrios 6 de Enero, Santa Rosa, San Martín y San Francisco.A su vez, el descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial seguirá este miércoles en el barrio 6 de Enero.En relación al programa de asistencia alimentaria a comunidades aborígenes, se comunicó que en la jornada del miércoles 27 de mayo se entregarán los módulos alimentarios a las familias del barrio Namqom, y el jueves a las restantes familias indígenas de la ciudad de Formosa, continuando luego esta tarea en base al cronograma habitual de distribución.En otro orden, se señaló que para la atención telefónica de la oficina local de la ANSeS se encuentran habilitadas las líneas (3704) 431400 y (3704) 435308, de 7.30 a 12.30 horas de lunes a viernes, para consultas y averiguación de trámites.“Comprovincianos, este 25 de mayo pudimos festejar un día patrio especial, no solamente por encontrarnos en cuarentena, sino también por vivirlo en el marco de encuentros familiares tan anhelados por todos”, se subrayó desde el Consejo.Se enfatizó que “las habilitaciones anunciadas este lunes, así como todas las comunicadas previamente, fueron posibles gracias al esfuerzo sostenido del pueblo formoseño en el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el Estado Nacional y provincial para el cuidado de la salud y la vida de todos”, marcándose que “esta situación es dinámica y cambiante, puede revertirse en caso de modificarse nuestro status sanitario, razón por la cual debemos cuidarlo manteniéndonos alertas y cumpliendo de manera responsable con todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.