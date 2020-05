Formosa continúa sin casos de Coronavirus

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este jueves que Formosa sigue, hasta la fecha, sin registrar casos de coronavirus.En un comunicado emitido la tarde del jueves, el Consejo indicó que en las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a una paciente, “se trata de una mujer de 18 años, embarazada, con antecedentes de ingreso a la provincia proveniente de Santa Cruz, que presenta fiebre al décimo día de cumplimiento de la cuarentena obligatoria, fue aislada en el Hospital Distrital N° 8, donde se le tomaron las muestras pertinentes y arrojaron resultado negativo para coronavirus”.Asimismo, en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta, fueron analizadas 22 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a coronavirus”.En este sentido, suman un total de 746 test realizados en Formosa desde el comienzo de la pandemia.Ingresos a la provinciaEste miércoles ingresaron 575 vehículos al territorio provincial, de los cuales 570 eran camiones de carga, dando un total de 637 personas, 34 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando todas ellas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.ControlesFueron controladas 32.239 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia. Fueron judicializadas 428 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.991 vehículos y se secuestraron 78 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 15 automóviles y 40 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 292 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Controles bromatológicosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 11 comercios y labrándose 7 actas de infracción.Lucha contra el dengueA su vez, se informó que este viernes 29 se continuará con la fumigación espacial contra el dengue en las localidades de Laguna Naineck, 7 Palmas, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Espinillo, Clorinda y Pirané.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y descacharrizado continuará en los mismos barrios y localidades mencionados en el día de ayer.Visita presidencialMención aparte tuvo la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia en el marco de la firma del Acta de Reparación Histórica; en este sentido, el Consejo subrayó “hoy 28 de mayo es una fecha especial y muy cara a los sentimientos de quienes habitamos esta tierra. Hace 17 años el Presidente Néstor Kirchner junto al Gobernador Gildo Insfrán firmaban el Acta de Reparación Histórica, instrumento por el cual pudimos fortalecer y acelerar el proceso político, social, histórico y cultural que veníamos protagonizando los formoseños con nuestro propio Modelo de Provincia”.“Néstor y Cristina honraron su palabra empeñada para con nosotros, y la visita de hoy de nuestro Presidente Alberto Fernández viene a ratificar ese rumbo, pues la recuperación del verdadero federalismo después de 4 años no es declamación sino hechos concretos y tangibles”.Al finalizar, resaltaron que “No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”