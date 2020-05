Fada & Costa apartó a empleado que divulgó certificado de defunción

La propietaria de la casa funeraria Fada & Costa S.A, María José Costa Etala, informó que el empleado que divulgó el documento interno (certificado de defunción) que señalaba la muerte de un hombre de 67 años por probable contagio de coronavirus, quedó apartado de la empresa. No descartan iniciar acciones legales. Pidió disculpas a la familia del difunto.En este sentido, Costa Etala advirtió que “está correcto que se haya puesto que era un probable caso porque no se podía saber en pocas horas el resultado y hay que activar el protocolo para que se pueda retirar el cuerpo, tanto quienes lo tienen -en este caso el Hospital de Alta Complejidad- el cual trabaja con una seriedad impecable e intachable, como la casa funeraria y tenemos que tener todas las medidas de seguridad que se requieren”.“Si no está caratulado como probable caso no podemos activar el protocolo y puede contagiar a muchísimas personas porque el cuerpo quedaría a la espera en una morgue, lugar que no está preparado para tener casos de COVID-19 y podría seguir contagiando”, explicó la propietaria.Cabe señalar que este viernes, el ministro de Gobierno, Jorge González, informó que los resultados de laboratorio realizados al paciente en cuestión, dieron negativo a coronavirus.Además Costa Etala pidió disculpas públicas ante el filtramiento del documento, “pido disculpas por lo sucedido, hablé con la familia personalmente cuando entregué las cenizas porque fue un empleado de esta empresa quien sacó la foto que publicaron en los medios y ya fue apartado del cargo. Quienes nos conocen saben la seriedad con la que trabajamos y estamos a disposición de las autoridades si quieren venir a controlar como estamos trabajando”, manifestó.Operativo ante caso sospechosoFada & Costa explicó el operativo ante un caso sospechoso de coronavirus, a la vez que aclaró, “en todos los casos nosotros desinfectamos los cuerpos”.En este marco comentó que “se toman medidas especiales de prevención; el hospital entrega el cuerpo en una bolsa sellada con todos los desinfectantes correspondientes para higienizar el traslado, luego se procede directamente a la cremación en la sede”.Servicio limitadoAsimismo, la casa funeraria indicó que brinda un servicio limitado, “no se están haciendo velatorios con concurrencia masiva, las despedidas duran menos de 6 horas y sólo pueden asistir 10 personas”, contó Costa Etala.“Se permite el ingreso de 10 personas que quieran dar el adiós a su ser querido, es con número de documento y pasan de a dos personas por vez cada 10 minutos, se despiden del familiar y se retiran, luego se cierra y se dirige al crematorio o al cementerio; donde la familia elija”, cerró.