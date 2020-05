La concejal Yanina Estigarribia, edil del bloque Frente de Todos, durante la primera sesión presencial desarrollada este miércoles en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y con todas las medidas sanitarias y de distanciamiento, habló ante sus pares y ante el pueblo de Formosa. En ese contexto la joven abogada resaltó las decisiones adoptadas por el gobernador en torno a la Pandemia Covid-19 y lamentó la egoísta actitud de quienes se oponen a las medidas tomadas, que como todas y todos los formoseños saben tienen como resultado el estatus sanitario libre de Coronavirus de nuestra provincia.Esto expresaba:GRACIAS sr. presidente, así como Ud. dice y teniendo en cuenta que estamos aquí sesionando con todas las medidas de prevención necesarias, respetando el distanciamiento recomendado por los especialistas, en el contexto mundial que nos encontramos, y habiéndose adoptado todos los medios necesarios para que este Honorable Concejo pudiera continuar con sus funciones, agradecida por supuesto con todo el personal de este Concejo, funcionarias y funcionarios del mismo por su trabajo, y resaltando la situación privilegiada en la que se encuentra la provincia de Formosa, considero que debemos hacer un merecido “RECONOCIMIETO” a todas y a todos los que hicieron y hacen posible con su labor que al día de hoy Formosa se encuentre libre de COVID.19.Este estatus sanitario libre de COVID.19 es gracias a las decisiones políticas tomadas con anticipación desde el gobierno de la provincia de Formosa, cuyo gobernador GILDO Insfrán ha creado por DECRETO 100/20 el CONSEJO INTEGRAL PARA LA EMERGENCIA COVID .19, presidido por el mismo, siendo así el único gobernador que se ha puesto al frente de este Consejo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados nuestro conductor, siempre junto a su pueblo y más aún en las adversidades más grandes como lo es esta pandemia.Además debemos agradecer el acompañamiento responsable de las decisiones tomadas en este marco de toda la comunidad formoseña, de cada una de las vecinas y vecinos que han cumplido este distanciamiento social preventivo y obligatorio.El estatus libre de COVID19 es el resultado de la planificación estratégica y del desarrollo de un modelo integral como lo es el modelo formoseño, que sin dudas muestra hoy, una vez más, sus mejores resultados.Una gran programación, medidas tomadas con anticipación, con resultados más que óptimos en la práctica, con un sistema de salud que es ejemplo en el país, y que a pesar de no tener ningún caso de corona virus nuestro gobernador destina recursos económicos y humanos para seguir acondicionando y preparando a lo largo y a lo ancho de la provincia los centros de salud de distintos niveles de complejidad para estar preparados en caso de requerirlos.El único objetivo del trabajo realizado por todos los que formamos parte del estado formoseño, en todos sus niveles, es la SALUD PUBLICA DEL PUEBLO FORMOSEÑO, como fin prioritario y superior.Lamentablemente, seguimos escuchando algunos opinólogos que lejos de trabajar de forma unida y organizada junto al gobierno, en una actitud irresponsable se oponen a las medidas tomadas, que como todas y todos los formoseños saben tienen como resultado el estatus sanitario libre de COVID19 de nuestra provincia. Esos mismos que han dejado la peor de las deudas de este país, sumergiendo a todos en una gran crisis económica, esos mismos que han sido los cómplices y responsables de la eliminación del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, y con ello han traído años de atraso en materia de salud pública para todas y todos los argentinos, quieren hoy dar cátedra desde la teoría de cómo se deberían manejar las cosas, a esos les quiero recordar que ya han teniendo oportunidad de gobernar y que lo han hecho de forma calamitosa, sin embargo desde este sector los invitamos a trabajar siempre de forma responsable y estando a la altura de las circunstancias.Entendemos que estas opiniones son insignificantes cuando vemos a la región tan complicada en términos numéricos de contagio y nosotros continuamos libres de corona virus.Este estatus sanitario privilegiado, amerita un gran agradecimiento a todas y a todos los que están poniendo el cuerpo y el alma ante esta lucha,• en primer lugar a nuestro GOBERNADOR GILDO INSFRAN, por cuidar a cada una de las formoseñas y formoseños, no solo con las acciones tomadas en el marco de la emergencia sanitaria, sino también por todo lo realizado en la provincia mediante el modelo formoseño para su pueblo, y además resaltar su impecable labor encabezando el CONSEJO INTEGRAL PARA LA EMERGENCIA COVID.19, a su vez un agradecimiento y reconocimiento a todas y a todos los compañeros funcionarios que componen ese Consejo por su gran labor.• a la MUNICIPALIDAD DE FORMOSA, y a cada una de las trabajadoras y trabajadores municipales, a las y los cooperativistas, por su labor diaria, por hacer de esta ciudad una ciudad más limpia y segura para todas las vecinas y los vecinos, al personal de este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE.• a los EFECTORES DE LA SALUD, médicos, bioquímicos, enfermeros, ambulancieros, camilleros, al personal de limpieza de los centros de salud y hospitales, a los empleados administrativos que prestan servicio en estos lugares.• A los miembros de las brigadas sanitarias que siguen previniendo también el Dengue.• A la POLICÍA de la provincia de Formosa, a esas mujeres y hombres que con controles efectivos nos cuidan a todas y a todos día a días, y a todos los miembros de las demás fuerzas de seguridad.• A las y los DOCENTES, a quienes hace unos días atrás felicitábamos por el día del educador, y a quienes este pandemia les ha puesto un nuevo desafío el cual han superado con su gran vocación de servicio y su amor por nuestras y niñas, niños y adolescentes, adaptándose a una nueva modalidad de enseñar pero haciéndolo de la mejor manera.Aprovecho para saludar especialmente a las maestras jardineras que mañana es su día.• a todas las y los EMPLEADOS PÚBLICOS de todas los organismos y reparticiones que por su función trabajan a diario para y por las y los formoseños• a todas las y los TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS ESENCIALES que día a día trabajan para brindarnos bienes y servicios básicos, trabajadoras y trabajadores de supermercados, verdulerías, farmacias, e incluso a quienes controlan el funcionamiento y velan por la salud pública y defienden el bolsillo de las y los formoseños.• A las y a los PERIODISTAS que nos mantienen informados.• A las y los VECINOS de la ciudad de Formosa, por respetar la cuarentena, por acompañar las medidas adoptadas en la prevención del COVID19, por apoyar el enorme trabajo realizado desde el gobierno provincial y municipal, por quedarse en sus casas, por cuidarse y cuidar con su solidaridad a todas y a todos.Para finalizar, este reconocimiento a la labor y acompañamiento de las y los vecinos, resaltar que el bienestar de cada una de las formoseñas y formoseños siempre pero siempre estará por encima de los intereses particulares. Sigamos trabajando de forma responsable, unidos, organizados y solidarios. En Formosa no se rinde nadie!