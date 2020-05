Histórico: El Senado sesionó por Videoconferencia y aprobó 20 DNU firmados por el presidente por la Emergencia Sanitaria

En un hecho sin precedentes por tratarse de la primera sesión remota de la historia de la democracia, el Senado de la Nación aprobó hoy los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), firmados por el presidente Alberto Fernández, para paliar los efectos sociales negativos provocados la pandemia de Covid-19. Al respecto, el jefe de las senadoras y senadores nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó de manera enfática las medidas del Poder Ejecutivo y aseguró que la Cámara Alta va a “sesionar las veces que hagan falta para acompañar las políticas públicas” adoptadas por el gobierno en este contexto.



De esa manera, el senador por la provincia de Formosa defendió lo actuado, hasta ahora, por el gobierno para atender las necesidades de distintos sectores del pueblo argentino en medio de una emergencia sanitaria y social inédita. También, reconoció y celebró la decisión de la presidenta del Cuerpo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de adoptar todas la medidas necesarias para habilitar la sesión mediante la conexión vía Internet.



“Algunos predican la antipolítica porque no están de acuerdo con la democracia. Yo celebro las respuestas del Estado en este momento y vamos a acompañar los DNU”, arremetió, ante las reiteradas operaciones político-mediáticas de algunos sectores de oposición. Basta recordar que hubo desde presiones para levantar el aislamiento social obligatorio hasta la queja por la supuesta parálisis del Congreso, pasando por el reclamo de hacer sesiones presenciales en busca de romper la cuarentena. “Algunos se rasgan las vestiduras, alguna senadora dice que el Congreso no funciona. Dónde estuvo esa senadora este tiempo, porque por el Senado pasaron ocho ministros para explicar la situación desde sus áreas respectivas”, soltó Mayans. Se refería a las reuniones de comisiones asesoras de la Cámara Alta, de la que participaron los responsables de las distintas carteras.



Afirmó que las movidas contra el gobierno y la supuesta caída de la percepción de la imagen del jefe del Estado, así como alguna incipiente protesta vía “cacerolazo”, se produjeron cuando se conoció la idea de crear un gravamen por única vez a las grandes fortunas.



También, dijo que para enfrentar el problema del coronavirus, en el mundo, los gobiernos adoptaron distintas actitudes. “Una, la postura de Trump (Donald, presidente de los Estados Unidos), de Bolsonaro (Jair Messias, presidente de Brasil), la de Italia, la de España, de tomar a la enfermedad como una simple gripe”, pero que, hasta el momento, alcanzaron niveles de contagio por decenas de miles de afectados, y con más de 80 mil fallecidos en Norteamérica, más de 20 mil decesos en los países europeos mencionados y más de 12.000 en el país vecino.



“La otra postura -prosiguió Mayans- fue la visión de Alberto y de Cristina, más humanista, de responsabilidad, de comprensión, de preocupación sobre una pandemia, ya declarada el 11 de marzo, cuando había 118 mil casos en el mundo”. Destacó, además, el accionar del “presidente de la Nación y del equipo que lo acompaña, de los ministros, por su atención especial sobre todo con el Parlamento”. Recordó, además, que la propia vicepresidenta, en la última sesión realizada, le “expresó su preocupación por él personal del Senado”, por un eventual contagio. Y dijo que, de inmediato, la ex mandataria se abocó a buscar soluciones para lograr la continuidad del funcionamiento del Cuerpo Legislativo y adoptó medidas en resguardo de la salubridad del personal.



El jefe de la bancada oficialista remarcó que la decisión del gobierno argentino fue “cuidar la vida y la salud de los argentinos y obvio que sabíamos que esto iba a afectar la economía del país”, aclaró. Hizo memoria y disparó: “Nosotros ya estábamos en emergencia. El 22 de diciembre declaramos la emergencia pública en sesión del Senado, porque había un 40 por ciento de pobreza, porque había indigencia y una deuda pública insostenible, porque se habían perdido más de 200 mil puestos de trabajo, porque los servicios públicos no podían ser pagados por la gente, porque había 14 provincias endeudadas en dólares”. En mención a la herencia dejada por el gobierno de Cambiemos.



Para, luego, asegurar que, por el panorama descripto, “el pueblo argentino decidió cambiar el rumbo” y que “ahora se suma esta emergencia a nivel mundial, que preocupa y que no sabemos cómo va a terminar”, dijo el formoseño, quien al inicio de su intervención había expresado sus condolencias para con los familiares de las víctimas de la pandemia; así como su reconocimiento al personal de la salud, de seguridad, defensa y a los trabajadores de servicios esenciales que arriesgan su vida todos los días.



Al cierre de la sesión, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, agradeció a “los trabajadores y las trabajadoras del Senado, y a los funcionarios” por el esfuerzo realizado para lograr la realización de “la primera sesión virtual”, que se desarrolló de manera exitosa. También, lo hizo extensivo “a las provincias, las legislaturas locales, concejos deliberantes , intendencias que facilitaron instalaciones para que senadores y senadoras puedan conectarse”. Y coincidió con el senador Mayans en que el momento requiere de “mucha solidaridad y mucha seriedad” de todos y todas.