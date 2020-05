El programa “Argentina Hace” apoyará con $500 millones obras para municipios

El ministro de Planificación de la provincia Daniel Malich aclaró que el programa nacional “Argentina Hace” no sólo beneficiará a seis municipios, sino que abarcará a más, por un monto total de $500 millones que se traducirán en obras menores.El funcionario calificó como “hermosa” la jornada vivida con la visita del Presidente Alberto Fernández a la ciudad de Formosa, en coincidencia con el 17° aniversario de la firma del Acta de Reparación Histórica con Néstor Kirchner.“Rescato la forma en que el presidente al hacer su discurso se refería al gobernador, tanto como persona pública y persona privada, lo elogió y también al Modelo Formoseño, con las menciones al Paippa y a otros aspectos que Formosa viene desarrollando.La recorrida que hizo fue para ver como Formosa se prepara aun cuando tenemos un status sanitario ideal, sin casos, la provincia le mostró al presidente y al país que estamos a la altura de las circunstancias, pero eso no es casualidad, no lo armamos de un día para el otro, sino producto de un trabajo de muchos años” señaló Malich.Valoró además los distintos convenios firmados con los funcionarios nacionales para la reactivación de la obra pública en Formosa, como también el inicio de nuevas.Cabe recordar que el Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, firmaron el acuerdo marco del Plan Argentina Hace, a través del cual comenzará a ejecutarse en diferentes municipios, con una inversión de $ 500 millones.Al respecto explicó que “el objetivo es una bajada territorial integral de la provincia, la visión del gobernador es mirar siempre al interior”.Detalló que está en marcha un relevamiento en los municipios, incluso en aquellos lugares donde no están conformados como municipios o comisiones de Fomento como Posta Cambio Zalazar, Guadalcazar, Lamadrid, Pozo del Mortero, Mojón de fierro, para “ver las obras pequeñas, que permitan dar mano de obra para la gente de la zona y sean obras de desarrollo de la comunidad como veredas comunitarias, veredas, bicisendas, plazoletas. No incluirá solo a esos seis municipios” enfatizó.Otras obrasMalich explicó además detalles del acuerdo Marco de Cooperación y Desarrollo para la Refuncionalización del antiguo Edificio del Hospital Pedro E. Insfrán en Laguna Blanca, con inversión alrededor de $ 165 millones, para contar nuevas áreas de administración y residencia médica.“Recordemos que este hospital en su estructura nueva tiene terminado el ciento por ciento de la obra, lo que se hará en esta segunda etapa es refuncionalizar el hospital viejo, adaptándolo a las necesidades administrativas para que funcione en conjunto con el nuevo” precisó.Dijo que “Asimismo, desde Nación asumieron el compromiso de inclusión presupuestaria de la obra Extensión de la Autovía en el tramo desde la Virgen del Carmen hasta la intersección de la Ruta Nacional 81 y la Ruta Nacional 11, incluyendo los dos puentes. Una obra que fue comprometida en una ocasión por el presidente anterior y que finalmente no fue incluida en ningún presupuesto”.Polo HospitalarioPor otro lado, el Gobernador Insfrán y el ministro del Interior de la Nación, Dr. Eduardo de Pedro, firmaron convenios y acuerdos por una inversión total de 2.035 millones de pesos que contempla al financiamiento a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional(FFFIR) de la segunda etapa del Polo Hospitalario de la Ciudad de Formosa ; Hospital de la Madre y la Mujer; y el Instituto Provincial de Hemoterapia y Laboratorio de Referencia Provincial por un monto de 1.400 millones de pesos. COVID-19, para financiar acciones de fortalecimiento del sistema sanitario y protección de poblaciones vulnerables, por un monto de 65 millones de pesos.