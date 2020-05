El ministro González pidió no olvidar que se está ante una emergencia nacional

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, exhortó a la población a no relajarse, “no olvidemos que estamos en el marco de una emergencia sanitaria nacional” y aclaró: “Que se hayan permitido nuevas actividades de ninguna manera significa que la emergencia terminó, al contrario estamos redoblando los esfuerzos”, en cuanto a las acciones que se continúan tomando desde el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 en la Fase 4 de la pandemia del coronavirus.



En tal sentido, mencionó que “el artículo 1 del DNU presidencial señala que se prorrogó el aislamiento hasta el 24 de mayo, por lo tanto tenemos que permanecer en las casas, si no hay una razón explicable en el marco de las normas no debemos salir”, remarcó, muy enfático este mediodía en oportunidad del parte informativo Nº 60.



En el mismo orden, volvió a referirse a la situación de los formoseños que van ingresando al territorio provincial de manera administrada y ordenada, a quienes, una vez más, pidió: “No vengan si no cuentan con los permisos de ingreso porque no van a ingresar”.



Recalcó que la apertura de nuevas actividades no significa “que el aislamiento finalizó, todo lo contrario tenemos que tomar conciencia de que debemos permanecer en nuestras casas, no podemos irnos a otro lugar”.



“Los formoseños hemos hecho un gran esfuerzo, no lo echemos a la borda. Por eso, es importante que no olvidemos que estamos en una emergencia sanitaria nacional. Tenemos que respetarla, quedémonos en casa, y en caso de salir usemos el barbijo y respetemos la distancia social”, subrayó el titular de la cartera de gobierno.



Asimismo, comentó que fue testigo de una situación donde “una persona que venía en bicicleta no utilizaba el barbijo, y otra persona que circulaba en motocicleta se lo hizo saber. Eso, se llama control y compromiso social que todos debemos tener porque el reproche que le hizo la persona al que manejaba la bicicleta fue cuídate, como yo me cuido, así nos cuidamos juntos, tengamos conciencia”.



Tras la anécdota, remarcó lo que está sucediendo en otras provincias, que presentan casos de COVID-19 y en los diferentes países del mundo.



Centros de alojamiento preventivo



En cuanto a los centros de alojamiento preventivo, el ministro González precisó que el Estadio Centenario y el Club Aborigen Rugby finalizaron el aislamiento un grupo de personas, “quienes realizaron videos con sus testimonios que lo compartieron en las redes sociales”, consignando además que el caso de la Fundación Racimo, otro de los lugares de alojamiento para los comprovincianos que regresen al territorio, se está terminado de dejar todo listo.



“Tenemos un cronograma de ingresos previsto, así que todo se está realizando como corresponde de forma planificada”, recordando que en cada uno de los centros preventivos a medida que las personas finalizan con el aislamiento de 14 días, “debemos luego desinfectar el lugar, como así también todos los elementos que se utilizaron, lo cual es una tarea que demanda al menos 24 horas”.



Profesionales independientes



El funcionario provincial informó que este miércoles se formalizarían convenios con cada uno de los consejos profesionales, colegios y asociaciones, que nuclean a los profesionales independientes para así avanzar en el protocolo sanitario en el marco de la reapertura de la actividad que se anunció el lunes.



En tal sentido, aclaró: “Habrá un documento escrito en el que cada uno de estos organismos gremiales asumirá la responsabilidad conjunta de cuidar el cumplimiento de los protocolos que también ellos propusieron y acordar los horarios de atención que estarán acotados”,



Por otra parte, señaló que el Instituto de Asistencia Social se encuentra trabajando con la Cámara de agencieros en la emisión de los distintos certificados de circulación, y ya se tiene preparado el protocolo de prevención específico para esa actividad, que se habilitará este jueves.



Personas con TEA

Respecto al pedido de padres de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes solicitaron la apertura de los centros de rehabilitación, consideró: “Es un tema más específico y más delicado porque lo que tenemos que evitar, siempre, es la aglomeración de personas y mantener la distancia social. Está siendo estudiado este pedido”.



Cabe recordar que en el marco del aislamiento, desde el Ministerio de la Comunidad, a través del área de dDscapacidad estos grupos de personas con (TEA) cuentan con un certificado especial para salidas recreativas.



Compromiso de los Pueblos originarios

Por otra parte, el ministro Jorge González resaltó el alto compromiso de las comunidades originarias en la aplicación de todas las medidas sanitarias con respecto al coronavirus.



“Estamos trabajando muy bien con las comunidades de Ramón Lista en cuanto al cuidado especial para las personas que ingresen por caminos alternativos, desde la provincia de Salta y no quieran cumplir el aislamiento previsto que tiene la provincia”, reveló el funcionario e hizo notar la colaboración que prestan las comunidades originarias del oeste provincial. “Por eso, hay que reivindicar el altísimo grado de compromiso y comprensión que tienen”, consignó.



Por último, valoró el trabajo de los agentes sanitarios de esa zona, “quienes están trabajando estos días fuertemente en la utilización del barbijo en una de las comunidades y cómo ir fabricándolos de manera casera” y reiteró que los formoseños sean de la etnia que sean “tienen un fuerte compromiso con la provincia en este momento”.

“Quedémonos en casa, el aislamiento social, obligatorio y preventivo continúa hasta el 24 de mayo”, recordó el funcionario