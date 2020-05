El gobierno busca alternativas para evitar traslados y la aglomeración de beneficiarios de los $10 mil

El Correo no cuenta con sucursales en toda la provincia lo que implicaría la necesaria movilización de miles de personas de una localidad a otraEl gobierno provincial planteó al Estado Nacional distintas alternativas para evitar el traslado de personas grandes distancias para el cobro de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Recibió un pedido del Correo Argentino- que fue rechazado- para que la policía provincial colabore los días de pago de la ayuda nacional.Así lo hizo saber el ministro de Gobierno, Jorge González, durante la conferencia de prensa sobre novedades del COVID19 en Formosa, al señalar que se busca evitar la aglomeración de personas y repetir la experiencia del 3 de abril cuando los bancos abrieron sus puertas para atender a jubilados.En ese marco, se refirió a la implementación del IFE, que tiene tres grandes grupos: el que cobra Asignación Universal por Hijo a través de su cuenta; otro grupo que cuenta con CBU y un tercer sector importante que no tiene CBU. El sistema ofrecía optar entre el Correo Argentino y el BAPRO, entidad que no opera en Formosa, por lo que allí se plantea el inconveniente.“Hicimos el planteo al Estado nacional, a la gestión anterior de la ANSES, señalando la preocupación que nos generaba porque el Correo Argentino no está en condiciones, en Formosa, de afrontar el esquema propuesto. Solo tiene 22 sucursales en Formosa, muy limitada capacidad operativa, no tiene las cajas ni personal suficiente”, destacó González .Fue entonces que la propuesta de la provincia fue que el pago sea a través del Banco de Formosa, que tiene mayor presencia territorial en lugares donde el Correo no llega y mayor cantidad de bocas de pago, tanto humana como automática.“Volvimos a hacer dos presentaciones por escrito, una al ministro del Interior donde planteamos fuertemente esta situación, que la vemos venir, que va a empardar con lo que se vivió el 3 de abril”, agregó González.Comentó, además, que con fecha 28 de abril recibió nota del director general del Correo Argentino, Camilo Baldani, “solicitando la colaboración de la policía provincial para llevar adelante este operativo” y en tal sentido, indicó: “No podemos hacernos cargo de esta situación porque tenemos responsabilidad institucional y una alta responsabilidad con el pueblo de Formosa”.Al desalentar el pago por parte del Correo, recordó que la sucursal Formosa otorga sólo 200 turnos por día para la atención y al respecto, reflexionó: “Cómo atender a una población mucho mayor, como lo es el del IFE?. A esta población debe responder el Correo. Hemos planteado por escrito, ANSES y el Correo deberán responder cuál es la situación”.“Respondimos al Correo por escrito que la policía provincial no participará de un operativo de esta magnitud, bajo estas condiciones”, informó por último el titular de la cartera de gobierno.