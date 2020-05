Dos detenidos por violencia de género

En dos procedimientos, la Policía detuvo a dos hombres tras lesionar a sus ex parejas, razón por la cual se secuestraron un arma blanca utilizada para la consumación de uno de los hechos.En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía de Formosa desempeña un rol más cercano a la comunidad, interrelación que le permite conocer la problemática del vecindario y articular con otros estamentos del Estado la búsqueda de soluciones.En este sentido, también se capacita y atiende situaciones relacionadas a la violencia de género, acudiendo como primera respuesta en la mayoría de los hechos por su condición de funcionario público y auxiliar de la justicia, teniendo en cuenta que los requerimientos se realizan a través de la línea de emergencia gratuita 911 en nuestra ciudad capital, o al 101 en el interior provincial; otros hechos se toman conocimiento durante las recorridas constantes en los barrios en prevención de ilícitos.Tal es así, que el primer procedimiento se concretó el domingo último alrededor de las 7 horas, cuando efectivos de la Subcomisaria República Argentina tomaron conocimiento a través de un llamado telefónico al 911 realizado por una mujer de 35 años, domiciliada en un complejo de alquileres ubicado en la manzana 13 del Barrio Eva Perón, por un hecho de violencia de genero.Inmediatamente los uniformados acudieron al lugar donde se entrevistaron con la víctima, que comentó que estaba en el interior de su vivienda cuando se presentó su ex pareja, quien previo violentar el candado de seguridad colocado por el portón de acceso al inquilinato, le ocasionó una lesión en la mano derecha con la utilización de un arma blanca tipo machete.La mujer logró escapar y durante la persecución, la Policía interceptó y detuvo al agresor de 32 años, sindicado como autor del hecho, colocándosele las esposas de seguridad en resguardo de su integridad física y la de terceros, siendo trasladado hasta la sede policial.En compañía con la dirección General de Policía Científica, se ingresó al inmueble y se procedió al secuestro de un arma blanca tratándose de un machete de tamaño mediano, elemento utilizado para la consumación del hecho.El segundo procedimiento tuvo lugar minutos después de las 21 horas del domingo, cuando efectivos de la Subcomisaria República Argentina realizaban recorridas preventivas por la Manzana 131 del mencionado conglomerado habitacional, donde se registraron fuertes gritos y solicitudes de auxilios dentro del interior de una vivienda.Luego los uniformados probaron abrir la puerta del inmueble, constatando que no tenía sistema de seguridad alguno y al entrar vieron los policías varios menores llorando y en estado de alteración indicando hacia la habitación de su madre.Al ingresar, encontraron a un hombre que tenía acorralada a una mujer, por lo que fue reducido y esposado en resguardo de la integridad física.Después se habló con la mujer, quien manifestó que el hombre se trata de su ex pareja, quien habría violado la disposición del Juez, por pesar en su contra una medida cautelar de “Prohibición de acercamiento”.En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal, quedando alojados en celdas de las dependencias policiales, a disposición de la justicia.