COVID-19: La Justicia provincial rechazó 30 pedidos de detención domiciliaria

Así lo confirmó la jueza de feria a cargo de las Cámaras en lo Criminal Primera y Segunda, Viviana Taboada. Señaló que no hay motivos que ameriten la prisión domiciliaria de los detenidos.Todos los pedidos de prisión domiciliaria presentados por condenados y procesados provinciales con el fundamento de que corren riesgo de contraer Coronavirus, fueron rechazados por la Justicia de Formosa. El rechazo se fundamentó en que en la provincia de Formosa no hay circulación viral, y por lo tanto, no hay riesgo de contagio.La funcionaria se refirió, también, al trabajo judicial que comenzó a tomar mayor impulso luego del pedido del Consejo Profesional de la Abogacía elevado al Superior Tribunal de Justicia.“En toda la feria extraordinaria la justicia provincial funcionó con guardias mínimas, de a poco se fue incrementando la tarea laboral, lo que implicó la necesidad de llamar a más personal, y desde la semana pasada a los jueces de Primera Instancia de Instrucción y Correccional de los seis juzgados, más Narcocrimen, y el Juzgado de Ejecución Penal”, precisó la magistrada“El STJ hizo ése llamado a pedido del Consejo Profesional de la Abogacía, a fin de que se resuelvan las situaciones procesales de los privados de libertad, principalmente. En las causas que tienen detenidos por alguna razón, se deben seguir los procedimientos habituales, indagar, y a partir de ahí el juez de Primera Instancia tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal”, destacó Taboada.En el caso del Tribunal de Familia, que retomó sus actividades este lunes 4, también a pedido del CPA, se debe a que “el Tribunal tiene un atraso importante del trabajo, que no viene de ahora, sino de larga data; entonces, los profesionales solicitaron que las titulares se hagan cargo de su tarea específico”, argumentó.VideoconferenciasAdelantó Taboada que las audiencias, por acordada del STJ, se realizarán a través de la plataforma JITSI, similar a Zoom y adelantó una posibilidad que está conversando con el fiscal Sergio López de utilizar similar sistema en juicios abreviados en las Cámaras, cuando hay acuerdos en los hechos, calificación y la pena a imponer al imputado.Rechazo“Hemos recibido más de 30 solicitudes solo en las Cámaras, en forma de habeas corpus, excarcelaciones extraordinarias o prisiones domiciliarias, por parte de los profesionales en representación de sus defendidos, por el riesgo de contagio generalizado de COVID19”, describió la jueza Taboada.Al explicar su negativa, afirmó que “Formosa no tiene circulación, las cárceles en la provincia están contenidas, hubo una resolución de la jueza de ejecución que solicitó que se provea de elementos de limpieza y sanitización a los centros de detenidos; y, también, una circular de la comisario mayor Godoy, a cargo de todas las Alcaidías, donde se prohibieron las visitas”.Señaló que en el caso de la población carcelaria que encuadre en algún grupo de riesgo para Coronavirus y son delitos muy graves, se ordenó “ no otorgarles la prisión domiciliaria, pero sí acentuar la atención médica en el penal pertinente o el acomodamiento en un lugar menos riesgoso o más atendido médicamente”.