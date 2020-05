Covid-19: El MAP resaltó la importancia y el valor de la tarea desplegada por el Gobierno

Desde el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP), aliado e integrante del “Frente de Todos” en Formosa, se puso en valor y trascendencia, toda la acción desplegada por el presidente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, -COVID-19-, el Dr. Gildo Insfrán y todo el equipo del gobierno para luchar contra la pandemia del COVID-19, “lo que ha dado hasta la fecha, muy buenos resultados merced al despliegue de todas las medidas instauradas desde el primer minuto en nuestra provincia de Formosa y logar el status sanitario eficiente y de cero Coronavirus”, dice el comunicado.-



“Sin lugar a dudas, la preservación del status sanitario logrado hasta la fecha en Formosa, implica un sinfín de medidas tomadas con absoluta responsabilidad, criterios objetivos y sensatos, que han permitido en primer lugar, cuidar la salud de todos y cada uno de los formoseños y fundamentalmente de aquellas personas catalogadas “de riesgo”, como son nuestros adultos mayores y personas con patologías crónicas”, dijo el presidente del MAP, don Víctor Pereira, añadiendo que: “la estrategia pergeñada por el Gobernador Gildo Insfrán y ejecutada por los principales actores que integran el Consejo de Atención Integral de la Emergencia, demuestra a las claras su peculiar impronta y distintivo rasgo sensible para cuidar la salud de todos los formoseños, -dijo Pereira-, situación que debemos valorar todos los ciudadanos de nuestra querida provincia de Formosa, y no dejarnos llevar por aquellas voces críticas, pesimistas y negativas que surgen desde la oposición política del radicalismo, que a falta de propuestas concretas, objetivas y realistas, pretenden confundir a la sociedad, y desacreditar políticamente todo lo logrado en forma conjunta entre el Gobierno y su pueblo, hasta la fecha”, advirtió.



Asimismo, el dirigente del MAP exhortó al pueblo formoseño, a no bajar los brazos; y a comprender que todo este tiempo y esfuerzo realizado por cada uno de los ciudadanos y actores sociales y económicos de Formosa, no podemos tirar por la borda ante las descabelladas propuestas de los “genios” radicales de la oposición, quienes escondiéndose detrás de la terrible pandemia del Coronavirus, pretenden hoy la apertura indiscriminada de la Economía, sin importarles y en lo más mínimo, la vida de nuestra gente”, dijo Pereira.



“Es por todo ello –agregó el presidente del MAP-, “estamos orgullosos de pertenecer a ésta Provincia de Formosa, con cero Coronavirus hasta la fecha; y lo hemos logrado entre todos, con ciudadanos formoseños respetuosos y conscientes de que solamente con una gran responsabilidad personal, acatando y observando las medidas diseñadas por el Gobernador Gildo Insfrán para preservar la salud de los formoseños, seremos capaces de salir airosos y triunfantes de la pandemia que azota y causa miles de muertos en todo el mundo; vaya por ello nuestras más sinceras expresiones de gratitud y bendición para todos ellos”, finalizó.-



Víctor Pereira



Presidente Partido Político



MOVIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR (MAP)