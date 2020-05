COVID-19: Detallan operatoria de atención en consultorios médicos

El médico neumonólogo Diego Gorvein puntualizó cómo es la operatoria de atención a pacientes con consultas programadas en los consultorios médicos, ante el escenario epidemiológico actual por la pandemia del COVID-19.“En esta época del año, sacando la situación puntual del COVID-19, tenemos muchas alergias respiratorias, la sinusitis, la rinitis, entre otras”, comenzó explicando el profesional. “Ante ello, teniendo en cuenta las consultas virtuales, implementamos un cuestionario que es muy simple, con unas cinco preguntas, para determinar qué paciente vamos a ver y cuál derivar”, precisó.Señaló que “hoy por hoy, cualquier paciente que veamos, como médicos debemos tener una serie de recaudos en equipamiento para atenderlo, no importa que sea una rinitis u otra cosa; se deben adoptar esos recaudos y el paciente también, ya que todos debemos estar adecuados a la situación”.“Además de las consultas virtuales, venimos trabajando en el consultorio con consultas programadas –puntualizó-. Los turnos son muy espaciados. Es un paciente cada 30-45 minutos, ya que deben tener horarios determinados porque no puede haber pacientes en espera, evitando que se acumule gente”.Cuando el paciente ingresa “tiene que estar con barbijo, en tanto que el médico tiene que tener barbijo, guantes y máscara –las oculares o las completas- y tomando todos los recaudos. Así se atiende a un paciente. La revisión también es más sistemática”, apuntó.“Nosotros, hoy por hoy, la mayoría de las neumonías las estamos derivando a la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC), directamente”, sostuvo Gorvein, no obstante marcó que “hay cuadros de neumonía porque son propios de la época en la que estamos”.ContagiosA su vez, al hacer referencia a este nuevo coronavirus, pormenorizó que “todos los años teníamos muertes por gripe y los números eran muy altos, pero nunca se daban a conocer porque se venían manteniendo en una cierta cantidad. Lo que tiene esta enfermedad nueva es que es muy contagiosa, contagia muy rápido y afecta muchos grupos de riesgo, con lo cual si al índice de letalidad lo comparo con la gripe es menor, al contagiar a más gente se torna más complicado”.“Hay países con índices de mortalidad del 2%, otros del 10% o 15%, todo es de acuerdo a cómo tomaron las medidas”, argumentó, comentando que “desde que empezó esta pandemia que estamos estudiando y haciendo charlas con expertos para analizar la situación en el mundo”.Refirió que “días pasados mantuvimos una charla a través de la Asociación Latinoamericana de Tórax con gente de España, Francia e Italia, donde se les preguntó cómo empezó todo en esos países. Por ejemplo, los españoles nos decían que ellos tuvieron los primeros casos el 25 de febrero, no hicieron el aislamiento y el 8 de marzo hicieron la marcha por el Día de la Mujer, que fue multitudinaria, a lo que se sumó que siguieron los partidos de fútbol”.Dijo que “en Italia pasó una situación similar, con desfiles por la Semana de la Moda y eventos que siguieron activos mientras había gente enfermándose. Y así empezó la diseminación y la multiplicación de casos”.“Las primeras publicaciones allá por febrero decían que una persona contagia a dos y hoy estamos hablando de que una persona contagia a cuatro o seis”, hizo notar el doctor Gorvein, por lo cual hizo hincapié finalmente en la importancia del barbijo.