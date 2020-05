Corredor oeste: Hubo cobro de IFE en cuatro localidades

Se llevó a cabo con normalidad el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los beneficiarios de las localidades de Juan G. Bazán, Pozo del Mortero, Los Chiriguanos y Pozo de Maza, en el corredor oeste.Se trata de personas que viven en localidades donde no existen sucursales bancarias y para lo cual el gobierno provincial dispuso un operativo especial de pago, en forma conjunta con el Banco de Formosa, para facilitar el acceso al cobro.Hasta allí llegó un banco móvil y agentes pagadores, que se ubicaron en cada comisaría, para permitir que hombres y mujeres accedan al cobro de $10 mil, respetando las medidas de seguridad e higiene dispuestas en el operativo, en prevención del Coronavirus.Adolfo Pérez, jefe comunal de Pozo de Maza señaló que de los 500 beneficiarios en condiciones de cobrar en esa comunidad, 247 lo hicieron ahora y el resto lo hará en el mes de junio.“Esto nos beneficia bastante, si toda esta cantidad de gente tenía que trasladarse hacia Ingeniero Juárez, nos iba a ocasionar gasto a los compañeros y también inseguridad en el sistema de pago porque algunos compañeros van, y todavía no está disponible su pago y tienen que volverse, sin su dinero” comenzó relatando.Agradeció la gestión del gobernador Gildo Insfrán para que el banco móvil se traslade a los lugares a donde no existe sucursal bancaria y resaltó que “ la plata queda en el lugar, los ingresos son para los beneficiarios y para los comerciantes de la zona”.Destacó el amplio acatamiento de su comunidad a las distintas normas de seguridad que se dispusieron desde el municipio, en trabajo conjunto con la Policía y Salud. “Tenemos el 80% de nuestra población que son comunidades aborígenes, es un poco más difícil, pero ellos entendieron. También tenemos la frontera con Paraguay, el ingreso por Salta” señaló.Comentó el caso de seis hombres tobas que se encontraban trabajando en Tartagal (Salta) que en principio habían decidido permanecer en su lugar de trabajo, pero con la prolongación de la cuarentena, se decidió su retorno y cumplimiento de cuarentena en Palmar Largo.“Desde el municipio les hicimos llegar mercadería, y luego podrán volver a su comunidad, Vaca Perdida, a su debido tiempo por supuesto” aclaró.