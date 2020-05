Clorinda: Averiguación de Paradero

Efectivos de la Subcomisaria Primero de Mayo con asiento en la localidad de Clorinda, instruyen actuaciones tendientes a lograr establecer el paradero de GAUTI GUSTAVO, de nacionalidad argentina, de 28 años de edad, con domicilio en l Manzana 172 Casa 02 del Barrio 300 Viviendas de esa localidad.El mismo es de contextura física delgado, cabellos cortos tipo crespo, color castaño, cutis blanco, ojos color marrón claro, de 1,82 metros de altura aproximadamente, haciendo constar que los dientes incisivos se encuentran descompuestos tipo como quebrados, posee cuatro tatuajes uno en el brazo izquierdo el cual rola con el nombre “ESTELVINA”, en la parte posterior del cuello posee otro tatuaje el cual posee un diseño de letras, inscritos de forma horizontal con el nombre de “ALEX”, no recuerda la impresión de tatuaje en la pierna izquierda como así también no recuerda en el tatuaje que posee en el pecho desconociendo también el sector del mismo.Se ausentó de su domicilio el día 15-05-2020, al retirarse del sector llevaba puesto un buzo color negro de pantalón de tela similar al impermeable, como así también tenía puesto una campera de color azul tipo desgastado con capucha, con zapatillas color negra, agregando que el mismo no cuenta con su documento Nacional de Identidad.Se solicita la colaboración de los vecinos y ciudadanía en general para conocer el paradero del hombre. Cualquier información al respecto, acercarse a la Dependencia más próxima a su barrio, y/o comunicar a la línea gratuita 911, 101- UR-3 y/o a los teléfonos 3704-040099 – 3704-663816.