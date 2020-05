Brignole: "Los 37 intendentes respaldamos a nuestro Gobernador"

En relación a los recientes operativos mediáticos que apuntaron a desacreditar al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, y al trabajo que mancomunadamente llevan adelante Pueblo y Gobierno de Formosa, el intendente de la localidad de El Colorado, Mario Brignole, sostuvo que “el formoseño debe simplemente guiarse por los resultados y nosotros en la Provincia de Formosa tenemos un estatus sanitario óptimo”.Al tiempo que advirtió que "solamente un pequeño grupo, minúsculo y lamentable, de formoseños guiados por el odio e intereses mezquinos, se prestan a las operatorias periodísticas de la derecha argentina. Nosotros no debemos olvidarnos que siempre a la derecha y la ultraizquierda los une el odio. Entonces no tienen inconvenientes en unirse entre ellos para luchar y descartar cualquier gobierno exitoso del justicialismo."Profundizando, hizo hincapié en que "a la derecha y a la ultraizquierda, siempre les molestó el pueblo feliz. Cuando se gobierna, el peronista debe trabajar todos los días para hacer un poquito más feliz a su pueblo. Eso nos enseñó el General Perón y en la Provincia de Formosa nosotros tenemos un Conductor, Presidente del Partido Justicialista, Presidente del Congreso Nacional Justicialista y es nuestro Gobernador. Y conduce un Modelo en nuestra provincia que crea envidia por los resultados que tenemos. Nosotros no solamente que tenemos un óptimo estatus sanitario sino también a ese estatus sanitario lo acompañamos con la contención social. Con distintos programas, abarcando todo el quehacer comunitario de nuestra querida provincia.Sobre "aquellos que tuvieron la oportunidad, como el caso de (Ricardo) Buryaile, quién ha sido Ministro de la Nación, como el caso de (Martín) Hernández quien ha sido diputado de la Nación hasta diciembre, yo quería preguntarle a los formoseños: ¿qué cosas positivas han logrado ellos para nuestra comunidad? ¿Estuvieran ellos al lado de nuestro pueblo cuando Formosa necesitó? ¿O algún ciudadano formoseño ha logrado algo del senador "coloradense" que representa a la Unión Cívica Radical? ¿Hace cuánto no viene a nuestra Provincia?""Yo aquí le pregunto a algunas "coloradenses" si aquí ha traído tan siquiera una bayaspirina. Y no. Ni siquiera se lo ha visto. Ellos trabajan solamente a través de los medios de comunicación. Y nosotros trabajamos al lado del pueblo, estamos permanentemente en contacto, reuniéndonos con las distintas organizaciones y fundamentalmente aquellas que estamos en los municipios argentinos. Allí representados por nuestro vicepresidente de la Federación Argentina de Municipios, que es el Presidente a su vez del Consejo Provincial de Municipios, por Lorenzo Smith. Allí estamos nucleados los 37 intendentes al lado de nuestro Gobernador", sostuvo.Al respecto, dijo que "estuvimos reunidos el jueves pasado más de 4 horas hablando con nuestro Gobernador, hablando y aprendiendo de todas las medidas que está tomando él y con el acompañamiento de sus Ministros y los profesionales que cuidan la salud de los formoseños. Así que vamos a seguir trabajando."En relación a la avanzada mediática sobre la figura de Insfrán, manifestó que "la mayoría de los argentinos sabe la trayectoria que tiene Gildo Insfrán en el país. Si hoy tenemos un Gobierno Nacional, popular, encabezado por Alberto y Cristina, es porque hubo un hombre del norte argentino como Gildo Insfrán que bregó por esa palabra salvadora: “la unidad”. Hemos logrado la unidad del Justicialismo, de todo aquellos que tenemos un pensamiento nacional y popular, de quienes tenemos una mirada de inclusión por sobre todas las cosas."Recalcó "la inclusión. Muchos argentinos estaban excluidos de la alimentación porque el neoliberalismo nos dejó una argentina con índice de pobreza del 35,5 % y uno de los niveles más altos de desocupación. Ahora estamos luchando para cuidar algo tan elemental que nos ha dado Dios que es la vida, sin descuidar lo económico."En este sentido, se refirió a que "el Gobierno Nacional dio a más de 152 mil formoseños el Ingreso Familiar de Emergencia, hubo un incremento en las Asignaciones, también en las tarjetas AlimentAr, para que aquellos sectores sensibles, más vulnerables, estén cubiertos."ProtocoloAcerca del trabajo de las Fuerzas de Seguridad en la localidad, Brignole dijo que "el protocolo sanitario que se aplica está dando resultados óptimos, gracias al Cuerpo de Bomberos de nuestra policía provincial recorriendo el Río Bermejo, para evitar que ingresen por esa zona y cuidar nuestra salud. Más que nunca debemos estar alertas."Agregó que "estamos trabajando con Gendarmería Nacional, la policía provincial y el sistema de salud en el control del puente Libertad; los empleados municipales realizan el trabajo de control también con las mercaderías que ingresan para descargo."Por último, sostuvo que "envidian la planificación estratégica que tiene Formosa, el estatus sanitario que tenemos, los planes para la contención social y lamentamos que existan algunos formoseños -que son poquitos- y se presten a estas maniobras del neoliberalismo."“A nosotros nos guía el amor, la esperanza y la alegría, todos los días nos levantamos temprano y le pedimos a Dios que nos guíe y nos ilumine para dar la mejor respuesta al pueblo, a nuestros vecinos. Los 37 intendentes respaldamos a nuestro Gobernador, finalizó.