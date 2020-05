Benjamín Villalba: “El costo de energía no tuvo aumentó”

Aseguró el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de la empresa distribuidora de energía eléctrica y certificó que los precios se congelaron desde el pasado 29 de abril de 2019.En nuestra provincia en el mes de marzo se registró un aumento del 32 % en domicilios usuarios residenciales, y en todo el país se registraron aumentos en el consumo.Este porcentaje responde a que las personas se encuentran en sus hogares cumpliendo con el aislamiento social, obligatorio y preventivo que rige en el país desde el pasado 20 de marzo.Desde la empresa, se aclaró que la toma de lectura de los medidores de todos los clientes de la provincia se está realizando en forma normal, la empresa REFSA no hace estimaciones ya que se trabajó normalmente pese a la pandemia, ya que los trabajadores contaban con todos los medios de protección.El ingeniero Benjamín Villalba, gerente de Refsa Electricidad, ratificó que el costo de la energía “no tuvo ningún tipo de aumento”, y que además se publicó este jueves la resolución Nº 70 del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, donde se expresa la continuidad de la resolución Nº 14 del 29 de abril del 2019, “lo que significa que no hay modificación de precios desde hace más de año”, aseveró.Asimismo, afirmó el responsable de Refsa que ante la Pandemia mundial del Covid-19, en la provincia “no se le cortó la energía a ningún cliente”, recordando que el gobernador Gildo Insfrán adhirió a la medida tomada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, por el DNU Nº 311/20.Puntualizó que además por decisión del primer mandatario formoseño “la gente de menores recursos incluida en el Programa Esfuerzo Formoseño que son 64 mil familias no se le corta el servicio de energía por 180 días”, aclarando que de ninguna manera significa que los medidores de las personas de este programa no estén funcionando, sino que la medida se explica en que “a partir del día 181 recién se le comenzará a exigir el pago, de lo que consumió en esos 180 días”.En este punto, le aconsejó a esos contribuyentes alcanzados por el Programa Esfuerzo Formoseño que “si pueden pagar la energía eléctrica lo hagan para que después no se les acumule, aunque siempre el plan de pago se adecua a las posibilidades económicas de las personas”, dijo el ingeniero.En cuanto a la situación de los demás usuarios, no incluidos en el Programa aseguró que tampoco “en este tiempo de pandemia no van a sufrir cortes de luz”, al tiempo que afirmó: “Los cortes se iniciarán recién cuando se haya estabilizado esta situación y se abran las bocas de pago en toda la provincia de Formosa, comenzarán en forma paulatina los cortes de servicio”.En este punto, hizo notar que “hay gente que en muchos casos no pudo pagar la factura porque estaba todo cerrado, si bien ahora se va normalizando las bocas de cobro y la gente está pagando, pero no de la manera que debería ser”, evaluó, añadiendo que el 80% del padrón de usuarios de la provincia corresponde a clientes residenciales.Para colaborar con los usuarios, y no tengan que moverse de sus casas, Refsa cuenta con una aplicación que se descarga en los celulares o a través de la computadora ingresan a https://www.recursosyenergia.com.ar/ También pueden utilizar las demás formas como homebaking, tarjetas de debido y crédito.Mientras que en el interior provincial hay un total de 17 bocas de pago “para que las personas puedan en las sucursales de Refsa pagar el servicio”, expresó, mencionando que recientemente se abrieron bocas de pago en las localidades de Pirané y Las Lomitas.