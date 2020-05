Alesi: Decir Macedo es sinónimo de Ilda Amalia Giachero

La Comunidad Educativa del Instituto Superior Privado “Robustiano Macedo Martínez” se vio profundamente conmovida por la reciente desaparición física de la profesora Ilda Amalia Giachero, acaecida el lunes pasado en esta ciudad.





La noticia de su partida corrió rápidamente, sacudiendo emocionalmente a familiares, colegas, amigos y alumnos, quienes sólo pudieron despedirla en las redes sociales, ya que la pandemia impidió hacerlo en forma personal durante un sepelio, de carácter íntimo, que congregó a sus seres queridos más cercanos.





Entre los cientos de mensajes, se destaca el de la presidente de la Sociedad “Castañeda”, Alicia Alesi, egresada de la primera promoción del Profesorado en Historia, que tuvo el honor de acompañar a Giachero en la movida docente y estudiantil que evitó el cierre del Instituto “Macedo Martínez” en 1984.





“Decir Macedo es sinónimo de Ilda Giachero. Tuve el privilegio junto a muchos compañeros queridos, que luego fuimos sus colegas, de ser parte de un tiempo de lucha, en donde Nari demostró no sólo su capacidad de liderazgo, sino su calidad como ser humano. Tuve la suerte de tenerla primero profesora, luego como Rectora en el ejercicio de mi presidencia y finalmente como amiga y guía, bendiciones que me regaló la vida. No tengo palabras para expresar cuánto me duele su ausencia, que a su vez es presencia por la magnitud de su figura y sus innumerables obras de bien. Como mujer de fe, hoy sin dudas descansa en la paz de Dios”, afirmó.





Por su parte, el profesor Luis Caballero, secretario de Educación de la Sociedad Castañeda y director de la EPET Nº 1, manifestó que “con la querida Nari compartí la tarea de educar a los jóvenes en estas dos instituciones. Fue un ejemplo como profesional y persona. Siempre tendió sus manos a quien las necesitara. Me entristece mucho su partida. Que Dios la tenga en su Santa Gloria”.

A su turno, la rectora del Macedo, Marta Silva resaltó “el aporte que realizó a la educación en Formosa y su influencia cómo profesora en muchos de los que fueron sus alumnos y luego sus colegas”, además de destacar su “don de gente y el buen trato, que contagió a todos quienes tuvimos la gracia de haber trabajado a su lado, seguirán influyendo en las futuras generaciones. Porque son legados que se transmiten, de colega a colega, de profesores a alumnos, de amigos a amigos. Por todo ello Nari, siempre será un referente, porque siempre estará presente”.





La ex rectora y regente, Teresa Pando también la recordó con emoción: “fue un honor y un orgullo haber sido quien sucedió a Nari en la Rectoría, por dos razones: primero porque fui su alumna y como tal vivencié su lucha para ayudarnos a obtener nuestros títulos (me refiero a las primeras promociones de los Profesorados en Historia y Geografía) y segundo porque me tocó acompañarla en el equipo directivo. Eso me permitió conocerla un poco más, además de aprender cómo manejar una institución de considerable importancia, con templanza, equilibrio y respeto por el otro”.





Otra ex rectora del Macedo que tuvo palabras de agradecimiento fue Nora González, actual directora de Coordinación de Personal Docente de la cartera educativa provincial. “Nari fue quien me inició en la docencia, la que creyó en mi cuando a mi costaba hacerlo, recién egresada como profesional. Recuerdo que fue a mi casa en marzo de 1990 para ofrecerme mis primeras horas cátedra. Ese gesto permanecerá imborrable en mi memoria y en mi corazón. Perdón por tan poco, gracias por tanto”.





Julio Orué, ex auxiliar de Dirección del Macedo, , al igual que su esposa, la profesora de inglés Silvia Cavollo, también consiguieron sus trabajos gracias a Nari. “Ayudó a muchísima gente. La solidaridad, producto de un gran corazón, fue algo que siempre la caracterizó”, remarcó.





El profesor Mario Olmedo fue su colega en la Universidad Nacional de Formosa, pero la conoció antes cuando le tocó desempeñarse como apoderado legal del Macedo durante su gestión como interventora de la Sociedad “Castañeda” en plena época de convulsión institucional.





“Quiero destacar lo importante y trascendente que fue su vida no solo por su integridad de persona, su enorme calidad espiritual, el orgullo que sentía por su familia, y por sobre todo, su compromiso y entrega docente, en esa larga, incansable y trascendente tarea de enseñar a tantas generaciones de formoseños y formoseñas”, publicó en el Facebook a modo de semblanza.





Finalmente, Julio Olmedo, hermano en la fe de la comunidad católica “Convivencia de Dios” ponderó su figura, al señalar que “hay líderes que van detrás, no se notan, empujan, alientan, exhortan y hay líderes que van delante, como quien enseña a otros a animarse, a no tener miedo, a arriesgarse, marcando el paso, esa fue Nari”.