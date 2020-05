64.096 usuarios están exceptuados por 180 días del corte de energía y pueden acceder a planes de pago

Desde REFSA se advirtió que comenzaron los cortes de servicio a quienes no abonaron el vencimiento de febrero, correspondiente al consumo eléctrico de diciembre 2019 y enero 2020, cuya mora es mayor a tres mesesLa prestataria del servicio energético en la Provincia, REFSA, reiteró que los usuarios que quedan exceptuados por 180 días del corte de energía eléctrica y pueden acceder a modalidades especiales de pago conforme a sus posibilidades, son las 64.096 familias beneficiarias del programa Subsidio Provincial “Esfuerzo Formoseño”.Asimismo, aclaró que los usuarios que no están contemplados en dicho programa y al contar con todos los canales de pagos habilitados, deberán abonar las facturas adeudadas. Ante la falta de pago la empresa informó que se iniciaron los cortes de servicio a quienes no abonaron el vencimiento de febrero, correspondiente al consumo eléctrico de diciembre 2019 y enero 2020, cuya mora es mayor a tres meses.A través de un comunicado de prensa, REFSA consideró que “el actual contexto de pandemia requiere apelar a la solidaridad y responsabilidad de los usuarios, para mantener la calidad del servicio en las actividades esenciales y en el hogar de todos los formoseños”.“REFSA está realizando un gran esfuerzo para asegurar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en estas actividades esenciales como hospitales, centros de contingencia y sistema de seguridad. Frente a la emergencia sanitaria, la empresa acompaña la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial. Es por ello que se prioriza a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y acorde a las disposiciones el DNU 311/2020 y el Decreto PEP 104/20 respectivamente”, subrayó la prestataria.Asimismo, REFSA sostuvo que “desde la empresa se percibe que cierta interpretación y difusión erróneas de los alcances del decreto 104/20, llevó a que una parte importante de los consumidores no abonen su factura por el servicio eléctrico, sin mayor justificación” y solicitó “a los usuarios realizar el pago del servicio a través de la aplicación móvil, la autogestión en la página web, canales digitales de pago, empresas de cobro de servicios y oficinas de REFSA ubicadas en toda la Provincia. Se puede abonar la factura vencida, sin necesidad de actualizarla, por cualquiera de estos medios”.“La emergencia sanitaria demanda que los diferentes trabajadores de la empresa estén afectados las 24 horas para brindar el mejor servicio posible, para ello adaptaron los sistemas de operación y atención para dar soporte a los usuarios durante la cuarentena obligatoria”, indicó y describió los canales de información y comunicación: www.recursosyenergia.com.ar y aplicación móvil http://bit.ly/REFSAApp. Oficinas de REFSA: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 18:00 horas. Guardia de Reclamos (Formosa Capital): 0370-4439800. Guardia de Reclamos (Interior de la Provincia): 0810-888-3333. Irregularidades o ilícitos: 0370-4439830. Email: info@recursosyenergia.com.ar.