Zanin sostuvo que la crisis global es también crisis de soberanía

El Presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, indicó, que la pandemia que nos acosa, está produciendo caída de los mercados (petróleo a 15 dólares el barril Brenty valores negativos para el petróleo WTI), papeles de los principales grupos inversores, créditos y nivel de actividades, generando en muchos países una fuerte crisis social y política,además de la económica, como sucede en Brasil y Estados Unidos, por ejemplo.La reestructuración de la deuda no es un hecho aislado en el mundo. Se deben globalmente 253,2 billones de dólares, un 322% del Producto Bruto global”.En ese sentido sostuvo asimismo que la deuda argentina es del 90% de su PBI. Pero en el contexto actual, no será el único caso de reestructuración y/o default, porque la clausura parcial y/o total de actividades productivas y comerciales, producen una fuerte ruptura en los mercados de capitales y bursátiles del mundo. Los bancos tienen reticencia a prestar porque no saben si van a cobrar, aún con intereses negativos. El mundo está endeudado y por supuesto que existen grupos que especulan con la compra de papeles de duda hoy muy baratos, para cobrar luego ingentes intereses y capital actualizado. Son los buitres que perciben en donde estará la próxima víctima.No podemos olvidar que desde el primer mundo nos llegaron las principales crisis”.También detalló que “la explosión de la burbuja financiera por las “garantías subprime” en Estados Unidos, más las defraudaciones del Banco Stern, de Xeroxy otras grandes compañías de ese país, volaron por los aires a los pilares de la economía mundial”.En ese contexto describió que “recordemos que EEUU y China representan el 62% de la economía del orbe, por lo cual, las alteraciones en los mercados de esos países, golpea fuertemente a las economías del mundo, especialmente de los países periféricos. Por eso es que defiendo la presentación de la reestructuración de la deuda ante los bonistas, bancos y acreedores particulares, porque el endeudamiento era insostenible. No podía el gobierno anterior endeudarse de tal manera sin activar la economía. No había forma de pagar y el financiamiento externo se acaba pronto. Luego hay que pagar, pero para eso hay que tener recursos que provienen de un mercado externo que hoy está absolutamente quebrado. Hablar de deuda externa es hablar de soberanía. No se puede negociar desde la renuncia y abdicación de nuestros derechos. Así como prestaron sin resguardos, deberán esperar la recuperación económica para poder cobrar”.En ese ámbito explicó que “como dijera Néstor Kirchner, los muertos no pagan.Podría decir que todas las acciones que encara el gobierno nacional en conjunto con los gobiernos provinciales y municipales, conforman un “todo”, que es igual al esfuerzo de las partes, que no son más ni menos, que los que realizan los hombres y mujeres de todo el país, cualquiera sea el lugar desde donde se desempeña, ya sea la salud, la seguridad, la asistencia de personas, las fábricas, los comercios, los servicios de toda índole, allí donde hay que poner el hombro sin miedos y con responsabilidad social. Valorar el esfuerzo de las pymes de las regiones, aún sin todas las respuestas que se necesitan, conforman una parte sustancial de ese todo que debemos percibir desde el pragmatismo y el empirismo que sustancia el principio de la experiencia aplicada”.